‘Bouterse moet opdagen bij volgende zitting’

Vandaag vond de zitting van de Krijgsraad plaats. Echter is de zaak verdaagd naar 30 november. Verdachte Desiré Bouterse kon wegens privéredenen niet aanwezig zijn op de zitting. Dit deelde de raadsman van Bouterse, Irvin Kanhai, in een brief mee die hij aan de Krijgsraad heeft overhandigd.

Kanhai gaf eerder aan, dat het niet van essentieel belang is dat zijn cliënt komt opdagen tijdens de zitting, doch de Krijgsraad stelt, dat Bouterse wel aanwezig moest zijn. De Krijgsraad heeft dan ook geëist dat de verdachte bij de eerstvolgende zitting van de Krijgsraad, aanwezig is. Inhoudelijk is de zaak niet behandeld, echter is er verzet aangetekend. De auditeur-militair en de Krijgsraad gaven aan, dat het van belang was dat Bouterse aanwezig was als hij verzet heeft aangetekend.

De advocaat van de nabestaanden in het 8 Decemberpoces, Hugo Essed, die ook aanwezig was op de zitting, zegt tegenover De west, dat de Krijgsraad de juiste beslissing heeft genomen. “Indien je als verdachte verzet aantekent, moet je aanwezig zijn om jezelf te verdedigen. En hetzelfde wat de Krijgsraad heeft aangehaald, vraag ik mezelf af. Waarom teken je nu verzet aan, in de twaalf jaren dat het proces behandeld wordt, als je nimmer bent komen opdagen? En dat zal op 30 november uitgelegd moeten worden”, aldus Essed. Het verzet dat de verdachte heeft aangetekend, zal volgens Essed vervallen verklaard worden indien de verdachte wederom niet opdaagt. “Het proces zal dan opnieuw moeten beginnen en het geduld kan opraken”, aldus Essed.