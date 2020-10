‘Chinezen hebben vrij spel, regering grijpt niet in’

Chinezen werken nog steeds in de goudwinning in het binnenland met name; het Brownsberg Natuurpark en maken nog steeds gebruikt van cyanide bij de goudwinning. Volgens milieudeskundige en ProBios-voorzitter Erlan Sleur, heeft men nu pas ontdekt waar men te werk gaat met cyanide, terwijl het al een tijd plaatsvindt. De vraag die nu volgens hem nu gesteld moet worden is, in welke gebieden van de Brownsberg, en de rest van het land, er met cyanide gewerkt wordt. “Ik heb genoeg bewijs, dat Chinezen nu geen kwik meer gebruiken, maar wél cyanide. Het werkt actiever dan kwik”, zegt Sleur. Er is vaker alarm geslagen door zowel de mensen in dat gebied en Sleur, maar men geeft geen gehoor aan dit alarm “De Chinezen hebben vrijspel en dat schijnt de regering toe te laten! De gevolgen van de vergiftiging met cyanide, is ons allen bekend. Onze binnenlandbewoners lopen hierdoor nu ernstig gevaar en zijn niet beschermd”, aldus Sleur. Het is volgens de milieudeskundige onvoorstelbaar wat er in die gebieden gebeurt, terwijl er mensen daar wonen, die moeten leven van hetgeen de natuur biedt.

Men heeft vaker gevraagd, informatie te verschaffen om dit gevaar bloot te leggen, want er wordt niet opgetreden. “De regering is op de hoogte van dit probleem. Maar hoe serieus moeten wij haar nemen, als zij toch geen aandacht schenkt aan al de waarschuwingen van mij en de bewoners uit het gebied”, stelt Sleur. De regering dient volgens hem een diepgaand onderzoek in te stellen, naar het reilen en zeilen in de goudwinning in het binnenland en op zoek te gaan naar de juiste gegevens van de mensen die daar werken en acties ondernemen tegen deze personen.” Ook zegt Sleur, dat er een onderzoek moet komen, hoe wijd verspreid het gebruik van cyanide ligt en hoe ernstig de situatie is.

De cyanidekwestie vormt ook hele grote gevaren voor toeristen die ons binnenland bezoeken. En niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de fauna te water vormt het een gevaar. “Cyanide is zeer gevaarlijk, een druppel cyanide is gelijk dodelijk”, aldus Sleur. Het betreft een andere manier van goud mijnen, die wordt toegepast op plekken waar er al naar goud is gezocht met kwik. Kwik laat veel goud achter, en hoe meer gebieden verlaten worden, doordat er met kwik zoeken niets meer gevonden wordt, hoe groter de kans dat men cyanide zal aanwenden om toch nog de laatste restjes uit de grond te kunnen halen. Volgens Sleur moet de regering aan tafel gaan zitten met deskundigen en personen die weet hebben van al dit soort zaken. “Een goede samenwerking is nodig, om dit vraagstuk op te lossen”, zegt Sleur. Hij vindt, dat er al teveel gesproken wordt, men moet volgens hem nu behoorlijke actie wordt ondernomen.

Cyanide is een extreem giftige stof die gebruikt wordt bij de goudwinning en die ervoor zorgt dat het goud, vloeibaar wordt. Tijdens dit proces komt er cyanide vrij dat niet alleen zorgt voor milieu-, maar ook gezondheidsschade. Het gebruik van cyanide is in veel landen verboden, omdat door gebruik het grondwater wordt vergiftigd.