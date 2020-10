Vooralsnog is niet gebleken dat mensen besmet zijn geraakt door gebruik te maken van het openbaar vervoer. Echter blijkt dat niet alle buschauffeurs zich aan de protocollen houden. ’s Morgens zijn er buschauffeurs die de rit beginnen met een lege fles handsanitizer. Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), zegt in gesprek met De West, dat het naleven van de protocollen, een proces is. Volgens hem is er een deel dat het heel goed doet, een deel matig en een ander deel dat het heel slecht doet als het aankomt op het naleven van de protocollen.

Ten aanzien van de beschikbaarheid van handsanitizers in de bussen, zegt Sahadew Lall, dat het niet alleen een verantwoordelijkheid is van de vergunninghouders, maar ook van de buschauffeurs zelf. “Als de eigenaar het niet doet, moet je het zelf doen.” Sahadew Lall geeft aan dat het best mogelijk is dat een deel van de bushouders en buschauffeurs zich niet houdt aan de maatregelen. Deze groep moet volgens hem er telkens op geattendeerd worden, zowel via de media als de busorganisaties. “De protocolnaleving is een proces, maar als mensen bewust worden, kunnen we heel veel voorkomen.”

Sahadew Lall zegt dat er geen speciale vergadering met de bushouders en chauffeurs is gehouden om hen te wijzen op de regels. “Er wordt ook via de verschillende WhatsApp groepen gecommuniceerd en contact onderhouden net de contactpersonen van de verschillende routes.” Volgens Sahadew Lall was er geen ruimte om een vergadering te organiseren met de bushouders alvorens zij weer zouden beginnen met rijden, maar dat er verschillende modellen zijn om de protocollen te verbeteren. “We hebben die nog niet besproken, maar we volgen de ontwikkelingen via de media en volgens de aanwijzingen van het ministerie”, stelt Sahadew Lall.

Hij is het niet helemaal eens met de wijze waarop het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, de controle uitvoert. “De controle laat vaak te wensen over. Zij moeten toezicht houden op de naleving van de protocollen en de samenleving beschermen. Als er meer tempo in gestopt wordt, zal het de goede kant opgaan en kunnen we bepaalde kinderziektes voorkomen”, zegt Sahadew Lall.

Burgers vragen zich af of er in verband met het houden van afstand, vier personen op de achterbank mogen zitten. Veel burgers vinden het niet logisch dat de klapstoelen zijn weggehaald als er toch vier mensen naast elkaar mogen zitten. Sahadew Lall stelt, dat er inderdaad vier personen op de achterbank mogen zitten. Het besluit om de klapstoelen weg te halen is volgens hem genomen in overleg met externe factoren belast met het uitwerken van de protocollen. Hij legt uit dat bij het gebruik van klapstoelen in het gangpad, er meer mensen met elkaar in contact komen als mensen in- en uitstappen. “Dit moest voorkomen worden. Dat is de reden waarom de klapstoelen verwijderd moesten worden”, aldus Sahadew Lall.

door Priscilla Kia