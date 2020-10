Gisteren heeft de Braziliaanse justitie verklaard, dat er een onderzoek is uitgezet naar een criminele organisatie. Volgens de politie van Brazilië, gaat het om de smokkel van illegale goederen die overzee uit Suriname naar Rio Grande do Norte, Pará en São Paulo werden gesmokkeld. De criminele bende hield zich bezig met het smokkelen van sigaretten en namaakgoederen onder andere kleding en elektronische apparatuur.

De illegale goederen kwamen volgens de politie, door smokkel aan op de kust van de Potiguares-gemeenten Areia Branca, Porto do Mangue en Macau, en werden later naar verschillende staten vervoerd. Zo werden er in Rio Grande do norte, Pará en São Paulo invallen gepleegd en tijdens huiszoekingen werd er 2,4 miljoen US -dollar aan contanten in beslag genomen, Het geld zat verborgen in dozen, tassen en kluizen. Ook is er een dagboek door het Braziliaanse regime gevonden, waar de belangrijke gegevens van de criminelen genoteerd stond en die zich schuldig hebben gemaakt aan het computerhacken van 22 bankrekeningen. Zo werden er 26 invallen gepleegd en volgden andere huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen en 8 preventieve arrestaties in de staten Rio Grande do Norte, Pará en São Paulo. Volgens de politie heeft de criminele organisatie in 2018 en 2019 ongeveer 185 miljoen US-dollar verdiend aan illegale goederen, die vanuit Suriname zijn gesmokkeld.

De naam “Falsos Heróis” verwijst naar de doop van de schepen, die worden gebruikt voor het vervoer van gesmokkelde goederen, evenals naar de betrokkenheid van corrupte politieagenten, die voornamelijk handelden door beveiliging te bieden bij de overslag en transportactiviteiten van de gesmokkelde producten. De actie in de drie staten wordt ondersteund door de federale belastingdienst van Brazilië en het secretariaat voor geïntegreerde operaties van het ministerie van Justitie en Openbare Veiligheid (SEOPI).