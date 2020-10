Panama levert Amsterdamse getuige dubbele verdwijningszaak uit

Een Amsterdammer wordt deze week vanuit Panama naar Nederland gevlogen om gehoord te worden als getuige in een dubbele verdwijningszaak en een onderwereldconflict. De recherche hoopt op informatie over een keiharde drugsoorlog na een grote cocaïneroof. Dat meldt een goed ingevoerde bron rond het onderzoek van de Rotterdamse recherche naar de in Suriname verdwenen Rotterdammer Romeo Donk (55) en Roy Hari (58), die in Amsterdam verbleef. De Rotterdamse politie bevestigt de komst en het horen van de getuige aan De Telegraaf, maar wil uit onderzoeksbelang verder geen nadere informatie verschaffen.

De uitleveringsprocedure rond P. is inmiddels afgerond. Donderdag landt hij in Nederland. P. wordt zwaar bewaakt uit vrees voor een mogelijke aanslag, omdat hij cruciale informatie kan geven over het onderwereldconflict en de rol daarin van enkele prominente Surinamers, onder wie pleegzoon Romano Meriba van oud-president Desiré Bouterse.

De Amsterdammer P. deed in september 2019 in Suriname aangifte wegens ontvoering en mishandeling tegen de meermaals veroordeelde crimineel Romano Meriba. Die zou hem en drie anderen ernstig hebben mishandeld, omdat een grote partij cocaïne was zoekgeraakt. P. heeft altijd ontkend dat hij iets met de verdwenen partij te maken had. De recherche in Rotterdam bevestigde in april al aan deze krant dat uit onderzoek wel naar voren is gekomen dat P. 300.000 euro zou hebben geïnvesteerd in de smokkel van de partij coke. die eerder voor drugsdelicten in beeld was bij de politie, trok de aangifte kort daarna weer in. Hij zou zwaar onder druk zijn gezet. P. vluchtte na de zware afranseling en ontvoering naar Cuba. Maar toen de Amsterdammer een tussenstop maakte op Panama, werd hij opgepakt. Hij stond internationaal gesignaleerd, omdat hij een deel van een straf nog moest uitzitten in Nederland.

Uitgebrande auto

In dezelfde maand dat P. aangifte deed in Suriname, raakten Donk en Hari vermist in Suriname. Ze waren beiden naar Paramaribo gevlogen om een conflict over een grote, verdwenen partij coke te bespreken. Op 18 september werd de uitgebrande auto van de twee ontdekt in een buitengebied aan de rand van Paramaribo. De lichamen zijn nooit gevonden. De politie in Suriname deed wekenlang niks met de vermissing.

Het lijkt erop dat het om dezelfde verdwenen partij coke gaat als waarop P. werd aangesproken. De recherche in Rotterdam onderzoekt in ieder geval een link, zo bevestigde de politie in april dit jaar aan De Telegraaf Daarom is P zo’n cruciale getuige. Maar er is nog meer. Eveneens in september 2019 vonden twee liquidaties plaats in Amsterdam en op Curaçao. Op 2 september werd de crimineel Genciël ’Genna’ Feller doodgeschoten op Curaçao en op 18 september de profvoetballer Kalvin Maynard in Amsterdam. Beiden beschikten ineens over enorme hoeveelheden geld.

Bij de Amsterdamse politie kwam informatie binnen dat de groepering rond de twee een grote partij coke had gestolen. Ook binnen het criminele circuit werd gesproken over een oorlog als gevolg van de verdwenen partij. De recherche die de dubbele verdwijning onderzoekt, kan en wil niets zeggen over een mogelijke link. ‘’Het gaat ons nu om de verdwijning”, laat de politie weten. De familie van Roy Hari is blij dat er eindelijk een belangrijke ontwikkeling is in het onderzoek naar de dubbele verdwijning. ‘’Ik ben heel blij om te horen dat de getuige komt en kennelijk wil praten. We hopen op duidelijkheid en dat we Roy eindelijk een waardig afscheid kunnen geven. Ieder lichtpuntje geeft moed en hoop. We zijn inmiddels meer dan een jaar verder, maar de pijn blijft”, laat een nicht van Hari aan De Telegraaf weten. Heeft u meer informatie, dan kunt u mailen naar: [email protected]

(Bron: De Telegraaf)