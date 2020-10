Richano Santokhi, de zoon van president Chandrikapersad Santokhi heeft in een audiopresentatie die sinds gisteren viraal is gegaan, kritiek geleverd op de benoemingen van First Lady Melissa Santokhi- Seenacherry door het staatshoofd.

Richano zegt er geen verklaring voor te hebben, dat Santokhi zijn wederhelft zo royaal heeft geaccommodeerd. “Hij is me vader, maar ik moet eerlijk zeggen dat vrijwel iedereen in de familie diep teleurgesteld is in hem. Dit is niet wat wij verwacht hadden. Hij zou tegen vriendjespolitiek zijn, nepotisme, corruptie, maar we zien dat het beleid niet veel verschilt van de vorige regering”, aldus Richano.

Mijn familienaam wordt te grabbel gegooid

Volgens Richano zou zijn vader, de geldingsdrang van zijn vrouw moeten afremmen. Hij vraagt zich ook af, of de First Lady inderdaad de enige persoon in het land is die een hoge opleiding heeft genoten, intelligent en competent is. Bij de first lady gaat het volgens Richano, puur om geld.

“Speciaal voor haar moesten de statuten bij de RvC van Staatsolie gewijzigd worden. Ook speciaal om haar moest de president trouwen”, aldus Richano. Richano lanceerde ook een frontale aanval op het karakter van de First Lady. Volgens de zoon komt zij arrogant en bekakt over in de samenleving. “Ze beseft niet, dat ze door coalitiepartners te schofferen zelfs een breuk in de coalitie zou kunnen veroorzaken”, stelde hij. Hij vraagt zich af, of de First Lady zich speciaal via posities op het kabinet van de president nuttig kan maken voor de regering en het land. Richano gelooft niet dat de presidentsvrouwe zo begaan is met Suriname, maar doet het allemaal, puur uit eigen belang. Hij vreest, dat de benoemingsperikelen de president politieke schade zullen berokkenen. In de VHP zou er al onvrede zijn over de gang van zaken en hebben verschillende assembleeleden van de partij hierover hun misnoegen laten blijken. Veel mensen in de samenleving hebben ook hun misgenoegen geuit en zouden het er niet mee eens zijn, dat terwijl de partij over voldoende kader en harde werkers beschikt, de First Lady meerdere posities heeft gekregen. “Als familielid ben ik erg teleurgesteld in mijn vader. “Pas drie maanden zit je aan als president, en dan krijgen je vrouw en vrienden benoemingen”, merkte Richano op. “Ik kan de VHP niet meer verdedigen, want dan maak ik mezelf belachelijk. Als mijn eigen partij de fout ingaat, moet ik het ook gewoon kunnen zeggen”, aldus Richano.

“In de partij kennen ze haar niet eens, want ze was er nooit. Ze ging nooit werken. Er zijn anderen die de partij vanaf het prille begin hebben ondersteund en dat zij nu met hun zweet pronkt, is gewoon schandalig. Waar is haar schaamtegevoel? “Aldus Richano. Ook vraagt de zoon zich af waar het rechtvaardigheidsgevoel van zijn vader is gebleven. Deze zaak moet de president snel oplossen, voordat meer partijgenoten zich tegen hem zullen keren. “Als zoon wil ik het beste voor mijn vader, maar als hij fout is moet ik het gewoon kunnen zeggen. Hij is niet corrupt, maar hij moet optreden. Zijn vrouw rooft en de hele familie lijdt eronder “, aldus Richano. Uit andere whatsapp-audioberichten blijkt dat meerdere personen, waaronder VHP’er Gadjradj ‘Pet’ Gajadien en VHP-sympathisant tevens ondernemer Henk ‘Bhoeppa’ Panday geprobeerd hebben Richano ervan te weerhouden, zijn misnoegen over de gang van zaken via sociale media, te lanceren. Zij maakten het hem bekend, dat zij teleurgesteld zijn in hem en dat hij de positie van zijn vader op deze manier, omlaag haalt.