De secretaris-generaal van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) Michael Miskin, zei gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, dat de leden van het CLO-collectief het er niet mee eens zijn, dat Hooghart zich nog steeds presenteert als CLO-voorzitter. ‘’Hij zal naar alle waarschijnlijkheid middels een rechtszaak worden ontruimd’’, zei Miskin. Hij benadrukte dat Hooghart in de periode 2010-2015, bijna niets, geen loonverhoging, heeft kunnen realiseren voor ambtenaren. “Elke keer wanneer je iets aan Hooghart zei, dan sloeg hij het in de wind. Je hoorde hem altijd zeggen: ‘If yu no de eens, suku wan tra voorzitter.’ Wel, vandaag de dag, zoeken we een andere voorzitter. Dit zijn de dingen die hebben gespeeld”, zegt Miskin. Volgens hem hebben heel wat leden van het CLO-collectief Hooghart de rug toegekeerd. In de loop van deze week zal volgens Miskin, begonnen worden met het proces. “Want het terrein is eigendom van de Stichting Beheer CLO-bezittingen. En ook alle bestuursleden van de stichting zijn het er niet mee eens dat Hooghart nog steeds de voorzittershamer draagt. Iedereen is het ermee eens, dat hij moet vetrekken”, aldus Miskin. De leden kiezen volgens Miskin er niet voor om Hooghart te confronteren, omdat zij vechtpartijen willen voorkomen. “Hooghart heeft vaker aangegeven, dat hij mensen wil slaan.

Daarom hebben wij een klacht ingediend bij de politie.’’ De agent die de zaak behandelde, heeft volgens Miskin reeds gebeld en doorgegeven dat de zaak is overgedragen aan de recherche van Geyersvlijt. ‘’We willen dat Hooghart ontruimd wordt, omdat het aftreden van Hooghart niet met bemiddeling is gelukt.’’ Vaker is er met Hooghart gesproken en erop gewezen, dat hij met eer moest vertrekken, Hooghart weigerde te vertrekken. ‘’De inzet van de bemiddeling is wel geweest, dat Hooghart zou moeten bedanken”, aldus Miskin.