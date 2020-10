Volgens een artikel in de Telegraaf van 21 oktober 2020, staat de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Danielle Veira, in nauw contact met een mogelijke troonopvolger van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Deze mogelijke opvolger is de Surinaamse Nederlander Gregory ‘Greg’ F., deze was ook nauw betrokken bij Danny M. van het bedrijf Ennetcom die encryptedtelefoons verkocht. Deze telefoons zijn veelvuldig gebruikt bij drugstransporten en liquidaties. Het broertje van Gregory F., Ridell F. staat nu terecht voor de ontvoeringspoging van Rodney Cairo. Hij heeft altijd aangegeven in opdracht van DNV gehandeld te hebben. De gestolen telefoons en het zakboek met belangrijke informatie van Cairo, zijn aangetroffen bij Ridell F. Ook heeft Ridell F. valse/gestolen kentekenplaten geleverd voor het busje, dat gebruikt is bij deze ontvoeringspoging. Hij blijft bij het standpunt, dat hij handelde in opdracht van DNV. Ridell F. was tevens in bezit van een Nationaal Covid Mangement Team (NCMT) dispensatiebrief, hierop stond vermeld dat hij werkzaam is bij DNV, deze brief is uitgegeven en getekend door DNV-directeur Veira. Naar verluidt, bevreemdt het de autoriteiten, dat de DNV-directeur nog vrij rondloopt.

Drugsmaffia dicteert

Deze onthullingen worden gedaan door de Amsterdamse recherchechef Olivier Dutilh in het nieuwe boek: ‘De drugsmaffia dicteert’, van misdaadjournalist Gerlof Leistra, dat vanaf donderdag verkrijgbaar is. In het boek laat Leistra zijn licht schijnen op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de georganiseerde misdaad in de laatste jaren met de jacht op Ridouan Taghi, de moord op advocaat Derk Wiersum, en beschrijft hij hoe Nederland een narcostaat is geworden.

Crimineel

Het criminele kopstuk Ridouan Taghi en het cokecircuit, worden aan zeker 56 liquidaties, waaronder dertien vergismoorden, gelinkt. Ridouan Taghi kwam rond 2013 na een tip bij de Criminele Inlichtingendienst, voor het eerst in beeld. Volgens de politiechef liep het onderzoek naar zijn organisatie uitermate stroef, door de MH17-vliegtuigramp. “Met het onderzoek naar de ramp met de MH17 waren honderden mensen bezig. Die inzet heeft een enorme wissel op de capaciteit getrokken. Verder was de focus van de opsporing verlegd naar high impact crime en was er minder belangstelling voor de internationale drugshandel”, zo vertelt hij in het boek. Ook de reorganisatie van de politie, kwam de opsporing niet ten goede.

Troonopvolger

Een persoon die volgens misdaadjournalist Leistra binnen politie en justitie wordt gezien als de ’troonopvolger’ (van Taghi), is de Surinaamse Nederlander Gregory ’Greg’ F.

“Hij is al jaren een intimus van Taghi en was een compagnon van Danny M., de man achter het bedrijf Ennetcom voor encryptietelefoons. F. heeft contacten met andere experts in versleutelde communicatie. F. heeft contacten op het hoogste niveau in Suriname. Zo staat hij in nauw contact met het hoofd van de Surinaamse Veiligheidsdienst, Danielle Veira. Dat is een vertrouweling van ex-president Bouterse. Zijn naam dook onder meer op in het verificatie-verbaal van de kroongetuige”, zegt Leistra.

Kantoor Ficq Advocaten

Volgens de recherchechef kocht Taghi van zijn drugsgeld onder meer vastgoed in Marokko. ‘’Hij bezit daar hele dorpen’’, zegt Dutilh in het boek. Dutilh haalt ook zwaar uit naar de advocatuur. Het Openbaar Ministe-rie (OM) ziet een aantal advocaten uit het liquidatieproces Marengo rond Taghi, zoals strafpleiters van het kantoor Ficq Advoca-ten, als doorgeefluik van de onderwereld. Het OM denkt dat de advocaten gevoelige informatie hebben doorgegeven aan de top van de organisatie van Taghi waardoor die buiten schot bleef bij een eerder onderzoek. De advocaten ontkennen de beschuldiging stellig. Dutilh zegt in het boek dat de ’’beroepsgroep van advocaten geen zelfreinigend vermogen heeft’’. ”De lokale Orde van Advocaten grijpt niet in. Die wereld is door en door rot. Dat geldt ook voor het notariaat. De veroordeling wegens fraude van notaris Voorwinde tot twee jaar cel is perfect voor het beeld. Sommige advocaten worden compleet meegezogen door hun cliënten en zitten volledig klem.” Volgens Dutilh zit Taghi ook achter de moord op advocaat Derk Wiersum. Volgens Dutilh heeft Taghi zijn zonen klaargestoomd om hem op te volgen. “Taghi stond aan het hoofd van een strakke organisatie en die gaat gewoon door. Als de topman van Philips een stap terug doet, blijft Philips ook gewoon draaien. Taghi probeerde zijn twee zonen van rond de 20 jaar klaar te stomen. Hij wilde zelf nog twee jaar doorgaan en zou zich dan terugtrekken. We hebben geen uitleveringsverdrag met Dubai en moeten hard bewijs tegen die twee zonen hebben.”

Vertrouwelingen van Taghi

In Suriname heeft een arrestatieteam vorig jaar mei drie mannen aangehouden die door Nederland werden gezocht voor betrokkenheid bij een liquidatie en deelname aan een criminele organisatie. Het ging om Alejandro P., Mao R. en Mario R. De drie zouden behoren tot de groep rondom Ridouan Taghi. Zij worden beschouwd als vertrouwelingen van Taghi. De broers R. zijn volgens bronnen, de link met een groep in Amsterdam-Zuidoost die de organisatie van Taghi zou inzetten voor het plegen van onderwereldmoorden. Dat een groot deel van de groep van Taghi, zich schuilhoudt in Suriname, is volgens de Nederlandse pers al langer bekend.

(Bronnen: De Telegraaf, Het Parool)