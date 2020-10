De directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), Jason van Genderen, verklaarde gisteren in het tv-programma In de Branding, dat het financieel verkeer een van de knelpunten is, dat geregeld moet worden. ‘’Het personeel zet zich namelijk keihard in en het moet dus ook gemotiveerd worden om te werken’’, benadrukte Van Genderen.

‘’Het RZW, is geregistreerd als het ‘designated COVID-19 hospital’ en zij staan er tijdens covid, alleen voor’’, aldus Van Genderen. De directeur zei, dat het RZW, werd geconfronteerd met het personeel, dat was uitgeleend aan de verschillende ziekenhuizen. Van Genderen: “Er is een probleem, inzake de betalingen en wij hebben gelijk contact gemaakt met de directieleden van de overige zorginstellingen.’’ Hij vindt, dat de uitbetalingen van de zorgverleners, daadwerkelijk laat zijn overgemaakt, terwijl de opdrachten aan de verschillende bankinstellingen zijn gegeven. Volgens Van Genderen, zijn er afspraken gemaakt met de personeelsleden, maar is niet met hen gecommuniceerd. “Als je een afspraak maakt met je personeelsleden, dat je het geld op een bepaalde dag zal overmaken en zij het geld niet zien, zullen zij daarvoor dus opkomen’’, aldus Van Genderen. “Wij vinden het natuurlijk terecht, dat het personeel, de covid-toelage noteert en het die dus moet krijgen’’. Van Genderen vindt, dat de personeelsleden elke dag in het RZW, zich keihard hebben ingezet om het werk te verrichten en zij moeten dus daarvoor betaald worden.

“Wij als directieleden, vinden het een kwalijke zaak, maar er zijn andere factoren die hierbij een rol gespeeld hebben.’’ Volgens Van Genderen, gaat het bij dezen niet om de personeelsleden die in dienst zijn van het RZW, maar om uitzendkrachten. Ook gaf hij aan, dat de directieleden dit probleem hebben besproken, en dat zij in het vervolg structureel te werk zullen gaan. Als de betalingen moeten geschieden, vinden zij dat in het vervolg, de opdrachten eerder moeten geschieden. Volgens Van Genderen, kunnen bepaalde betalingen ook niet gelijk geschieden, omdat de directieleden afhankelijk zijn van de regering. ‘’Het financieel plaatje, dat daaraan gekoppeld is, hangt ook af van de regering en momenteel zitten wij in een grace-periode, wat covid betreft en er kan altijd weer een piek ontstaan, dan moeten de personeelsleden wel gemotiveerd zijn om weer naar het werk te komen’’, benadrukte Van Genderen. Behalve COVID-19, betreft het financiële verkeer ook een van de knelpunten, die geregeld moeten worden in het RZW. “Hoe regelen we de betalingen, zodat wij dit soort problemen in de toekomst niet weer krijgen?’’ Van Genderen maakte verder bekend, dat er behalve met de directies van de verschillende ziekenhuizen, ook met het ministerie van Volksgezondheid, gesprekken zijn gevoerd inzake de betalingen van het personeel.