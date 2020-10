De directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Radjesh Radjkoemar, is enkele dagen geleden uit zijn functie als directeur ontheven. Dit bevestigde de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Albert Jubithana, gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel. Volgens Jubithana is onder andere het uitblijven van een goed financieel overzicht de reden voor ontslag geweest. Jubithana zegt, dat de regering bijkans twee maanden geen rapportage van de SLM heeft gekregen, waardoor de financiële status van het staatsbedrijf onduidelijk was. Ook benadrukte de minister, dat de kwestie van het securitybedrijf Blitzz, tot het ontslaan van Radjkoemar heeft geleid.

“De hoogste prioriteit van de regering was om precies te weten, wat er binnen SLM gebeurt. Wij wilden een goed financieel overzicht om te weten waar de SLM nu staat, gezien er in de afgelopen periode bedragen werden genoemd met betrekking tot de schuldpositie van het bedrijf”, aldus Jubithana.

De minister zei, dat plichtsverzuim ook heeft bijgedragen tot het ontslag van Radjkoemar. “Er zijn grondige redenen geweest, waarom deze maatregelen getroffen zijn. Als wij als aandeelhouders via de Raad van Commissaris twee maanden moeten wachten op een gedegen rapportage, of halve informatie krijgen, moeten we zaken anders gaan aanpakken”, zei Jubithana. Volgens hem heeft de SLM tot op dit moment nog steeds geen rapportage van alle SLM- kantoren ontvangen. “We hebben het niet alleen over SLM-Surina-me, echter hebben we geen concreet beeld wat er in Miami, Amsterdam en op de Antillen gebeurt. Verder heeft de situatie Blitzz niet alleen te maken met zaken die naar buiten toe komen als mismanagement, maar dit had voorkomen kunnen worden”, zegt Jubithana. Hij zegt verder, dat SLM-functionarissen contact hebben gehad met het securitybedrijf, waarbij er compliance te pas kwam. “Wanneer je in zee gaat met een bedrijf, moeten er tenminste drie of vier offertes beschikbaar zijn. En wanneer de keuze op een bepaald bedrijf valt, moet er ook een basis zijn en die basis ontbrak”, aldus Jubithana.