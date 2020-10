Regering wil met één partij praten

Michel Miskin, secretaris-generaal van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zei gisteren op een vergadering van het CLO-collectief, dat CLO-voorzitter Ronald Hooghart, niet met statuten en regels werkt, maar met power. Miskin voerde de pers dertig jaar terug en stelde, dat Hooghart toen ook statuten aan zijn laars had gelapt. De CLO-voorzitter zou toen ook hebben aangegeven, dat statuten niet tellen, maar power. “Dit heeft zich afgelopen vrijdag weer afgespeeld. Geen regels of statuten, maar power. En als niemand iets zegt, wordt het legaal, want iedereen gaat het accepteren. Dat verwacht meneer Hooghart, maar we gaan het niet zo laten. We gaan naar de rechter. Er komen meer rechtszaken zodat we richting de verkiezing gaan”, zei Miskin.

Volgens Hooghart is Miskin geen secretaris-generaal. Miskin toonde vier overeenkomsten waarop hij zijn handtekening heeft geplaatst als secretaris-generaal van de CLO.

“Als hij het honderd keer heeft gezegd, gaat u het geloven. Dat is zijn modus operandi.” Vanwege de spanningen binnen de CLO, heeft de overheid zowel met Hooghart als met het collectief gesproken. De regering is op den duur akkoord gegaan met de voorwaarden van Hooghart, terwijl de afspraak was dat de regering voor het nemen van besluiten, met beide partijen zou praten. Volgens Miskin wil de regering graag met één partij onderhandelen, omdat zij al veel problemen heeft. Aan hem werd gevraagd dat zij hun best doen om de problemen op te lossen zodat de regering in januari, maar met één partij om de tafel hoeft te zitten.

Over de onderhandelingen met de regering, zegt Miskin dat de onderhandelingen op 4 juli thuis bij Chandrikapersad Santokhi, zijn begonnen, waarbij Santokhi heeft verzekerd dat wat overeengekomen was, uitgevoerd zou worden, maar dat hij tijd vroeg omdat hij nog niet wist wat hij zou aantreffen. Na zijn benoeming werd aangegeven, dat er geen geld is. Op 12 september nam de president contact op met Hooghart en Miskin om te zeggen dat de regering zo ver is om een gebaar te maken naar de ambtenaren door de twk te continueren. Dit zou eind september, uiterlijk eind oktober gebeuren. “We zien nu de tijd verstrijken en plotseling zien we de president op een persconferentie zeggen, dat de CLO uitgenodigd zal worden.” Uiteindelijk is alleen Hooghart uitgenodigd en niet het collectief, terwijl de afspraak was dat de regering met beide partijen zou praten om tot consensus te komen. Aan Hooghart is aangegeven, dat er geen ruimte is voor betaling en dat gesprekken over lonen pas in januari gevoerd zullen worden.

Miskin zei gisteren dat volgens het akkoord van 27 maart 2019 met de regering, de ambtenaren recht hadden op 20 maanden twk. Daarnaast hebben zij ook nog recht op vakantiegeld uit 2017 en 2018 en 3×500 SRD. Over de 50 procent verhoging zei Miskin dat het percentage niet is genoemd, maar dat als het akkoord uitgevoerd wordt en het salaris van een iemand van SRD 2000 naar SRD 3000 gaat, het gaat om een loonsverhoging van 50 procent. In het akkoord is gevraagd om de twk te betalen in juni, juli, augustus en september. Miskin legde uit dat bijvoorbeeld iemand die SRD 2000 verdient met de twk van SRD 400, eerst SRD 2400 zou verdienen. “Als de 25 procent van de 2400 erop wordt losgelaten, dat is SRD 600 dan kom je op SRD 3000. Opgeteld is het een verhoging van 50 procent.’’

-door Priscilla Kia-