Het ziet ernaar uit dat de bouw van een brug tussen Suriname en Guyana, een feit zal worden. President Irfaan Ali van Guyana, zal ter gelegenheid van de viering van 45 jaar Surinaamse Onafhankelijkheid, een bezoek brengen aan ons land. Het ligt in de bedoeling dat tijdens dit bezoek, president Chandrikapersad Santokhi en president Ali, enkele overeenkomsten die verband houden met de brug, zullen ondertekenen.

NPS-topper Arnold Kruisland, zegt in gesprek met De West, dat hij elke vorm van ontwikkeling van Suriname toejuicht, echter zal hij het nimmer toelaten dat delen van Suriname wederom afgepakt worden. “Alleen stond ik er versteld van, dat er een Surinaamse delegatie naar Guyana was vertrokken waarbij er diepgaande gesprekken zijn gevoerd over de samenwerking tussen beide landen, maar iemand, niet eens de president, over het Tigri-gebied heeft gesproken”, zegt Kruisland. Volgens hem is het Trigi-gebied zeer principieel voor Suriname. Het is dan ook, aldus Kruisland, zaak dat Suriname hiervoor blijft vechten. ‘’Het mag nimmer zo ver mag komen dat Suriname een brug over het Tigri-gebied kiest.’’

Kruisland benadrukt, dat het teleurstellend is dat de regering besprekingen voert over de toekomst, zonder het verleden goed af te sluiten. Volgens Kruisland moest de delegatie die de gesprekken steeds heeft bijgewoond, een punt van orde maken, over het afgepikte gebied. “Zaken hoeven niet altijd hardhandig te gaan, maar waarom begin je met vriendschap als je in je achterhoofd hebt, dat Guyana decennialang een gebied van je heeft afgepakt? De kwestie nu is, dat wij als land anno 2020, alerter dan voorheen zijn geworden. Het ergste van alles is, dat niemand het aan de regering uitlegt dat indien de brug over de Corantijnrivier gebouwd wordt, we de zeggenschap over die rivier kunnen verliezen. En het laatstgenoemde mag onder geen enkele omstandigheid gebeuren, de Corantijnrivier is 100 procent Surinaams.”

Geen politieke zaak

De bouw van een brug is volgens Kruisland een nationale aanpak, waarbij de deskundigheid van alle Surinamers, zeer belangrijk is. “Ik heb gezien dat de minister van Openbare Werken hiermee belast is, maar het moet tot de regering doordringen, dat de minister niets te bepalen heeft. Dit is geen politieke zaak. Mensen met jarenlange ervaring en weet over de grenskwestie tussen Suriname en Guyana, zijn hier nodig”, aldus Kruisland. Verder zegt hij, dat indien er iets misgaat niemand onder de gevolgen mag lijden.

“Aan de besluiten van de regering kunnen we zien, dat dit puur na-aperij en ‘naam-makerij’ is. Hetzelfde wat er bij de regering Wijdenbosch gebeurd is, herhaalt zich nu. Als we toen geen brood met brug konden eten, waarom nu plotseling wel, wanneer de situatie veel erger is? Op dit moment moeten we elke cent besparen als we kunnen. Ook moeten we mogelijkheden bekijken hoe we de binnenlandse productie op gang kunnen brengen.”

Beloftes nakomen

De huidige regering heeft volgens Kruisland, bij haar aantreden een tal beloftes gemaakt over hoe ze de economie weer zal stabiliseren. Kruisland zegt dat de regering niet veel daarvan kan afwijken. “De ‘goodwill’ die gegeven is aan deze regeerleiders mag niet verdwijnen. En daarom kan een brug plotseling geen prioriteit worden in de herstel- oftewel urgentiefase, dit is niet wat aan het volk is beloofd. Er is beloofd, dat het volk uit de armoede gehaald zou worden. In plaats van een brug, moet de regering samen met deskundigen de mogelijkheden bekijken hoe ze deviezen kan genereren”, aldus Kruisland.

-door Orsilia Dinge-