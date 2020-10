Al is de leugen toch zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Het is onvoorstelbaar dat een president, een dergelijke voorstelling van zaken kan geven om zaken te verbloemen. De echtgenote van het staatshoofd is onder vuur komen te liggen, nadat bekend werd dat zij als algemeen directeur van het Kabinet van de President was aangesteld. Op sociale media werd uitvoerig de spot gedreven met de First Lady en veel nog openstaande vacatures, werden aan haar ‘aangeboden’. Anderen vinden dat burgers niet verbaasd moeten zijn, als ze vernemen dat Melissa de nieuwe directeur van het bedrijf waarvoor zij werken, wordt. Melissa Santokhi-Seenacherry is behalve de vrouw van president Chandrikapersad Santokhi, lid van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie en vicevoorzitter van de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden.

Daarnaast is ze ook trekker van het project Get Skilled Academy in Suriname en eveneens lid van het Hof van Justitie. Het Kabinet van de President is gisteren na alle zware kritiek, met een verklaring gekomen over de functie van de First Lady. Het kabinet zei dat ze vooralsnog niet benoemd is tot algemeen directeur. ‘De regering heeft bij aanvang van haar regeertermijn slechts 5 personeelsleden op het Kabinet van de President aangetroffen. Op basis van zijn verantwoordelijkheid als regeringsleider heeft president Chan Santokhi, toen gezorgd voor de continuering van de werkzaamheden die gepaard gaan met zijn functie als President van de Republiek Suriname. De personele invulling daartoe heeft het kabinet kunnen realiseren met een team van vrijwilligers. In dezen moet het duidelijk zijn dat het steeds gaat om mensen die de functies vervullen vooralsnog zonder benoemd te zijn. De first lady vertolkte in dezen reeds onbezoldigd en zonder benoeming de functie van Chef-staf’, luidt een deel van de verklaring. Als de president zegt dat hij 5 personeelsleden op het kabinet heeft aangetroffen, dan weten we zeker niet meer wat we moeten geloven. Toen de president de toelage van het personeel op het kabinet abrupt stopzette, zei hij in het parlement dat het gaat om meer dan 1000 mensen aan wie de toelage betaald moest worden en dat hij zo op maandbasis SRD 2.5 miljard bespaart. Waarom zegt de president dan dat hij 5 personeelsleden heeft aangetroffen? Over de diverse functies van de First Lady, zegt het Kabinet van de President in de verklaring, dat gezien de toegenomen werkdruk, de First Lady de vorige maand op eigen verzoek ontlast is als vicevoorzitter in de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden.

Als de regering goed wist te communiceren met het volk, had zij vandaag niet zoveel kritiek te verwerken. Waarom heeft de regering niet vanaf het prille begin aangegeven, dat de First Lady geen geld zou ontvangen? Of komt dat nu pas aan de orde nadat zovelen zware kritiek hebben geleverd?