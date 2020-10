Het Maleisische olie- en gasbedrijf Petronas, heeft zijn eerste put – Sloanea-1 – voor de kust van Suriname in blok 52 geboord, waar het 50 procent van zijn belang in de Amerikaanse oliemaatschappij ExxonMobil heeft neergelegd. Maersk Drilling, een in Denemarken gevestigde exploitant van boorplatforms, voert de campagne uit met de half-afzinkbare Maersk Developer-boormachine. Het contract heeft een waarde van ongeveer USD 20,4 miljoen, inclusief geïntegreerde boordiensten, mobilisatie- en demobilisatiekosten. De Maersk Developer is een DSS-21 kolom-gestabiliseerde, dynamisch gepositioneerde semi-submersible rig, in staat om te werken in waterdiepten tot 10.000 voet.

Blok 52 ligt ten noorden van de kust van Suriname, en is gelegen in het toekomstige Guyana-Surinaamse bekken waar recentelijk verschillende grote koolwaterstofontdekkingen zijn gedaan.

Blok 52 heeft een oppervlakte van 4.749 km² met waterdieptes van 50 tot 1.100 meter. Petronas zal proberen het succes te evenaren dat het Amerikaanse olie-exploratiebedrijf Apache heeft gehad op het naburige Blok 58, waar het tot nu toe drie ontdekkingen heeft gedaan voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land.

Naast blok 52 heeft Petronas ook een 100 procent deelneming en exploitant-schap voor blok 48 en een niet-geëxploiteerde deelneming van 30 procent in blok 53.

Het in Trinidad en Tobago gevestigde Ramps Logistics werd door Petronas ingehuurd om boordiensten te leveren voor de Sloanea-1-campagne. De boordiensten zullen voornamelijk worden geleverd vanuit Trinidad, van waaruit de bevoorradingsschepen alle buizen, boorbuizen, boorvloeistof, cement en ander gereedschap naar het boorplatform voor de kust van Suriname zullen verplaatsen. Ramps levert kustondersteuning in Trinidad en biedt logistieke diensten zoals inklaring en vergunningen voor alle schepen, douane-expeditie, immigratie en andere personeelslogistiek, evenals een reeks diensten van derden, waaronder tanken, vrachtdragende eenheden (CCU) en afvalverwijdering in zowel Trinidad als Suriname. Petronas, als exploitant van Block 52, bezit 50 procent van het eigen vermogen, terwijl ExxonMobil de resterende 50 procent bezit.

