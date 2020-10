Armen maken gebruik van de bus, rijken nemen de taxi

Stanley Ishaak, coördinator van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) en de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) in Commewijne, zegt in gesprek met De West, al jaren achtereen regeringen geen gehoor geven aan bushouders en boothouders. “Er is nu geen verschil in beleid met de vorige regeringen, als het om het openbaar vervoer gaat”, merkt Ishaak op. Volgens de bushouder zijn de bus- en boothouders niet nu bezig, te onderhandelen met een regering, die elke keer weer bewijst, dat zij zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. De bushouders zijn van mening, dat er niets wordt gedaan voor de bussector. En daardoor is deze nu al teleurgesteld in minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Volgens de bushouders dient het ministerie eerst wat kundigheid te tonen, voordat ze normaal hun dienstverlening kunnen hervatten.

Pendelbussen inzetten

De boten die varen tussen Meerzorg en Paramaribo, vice versa liggen nog steeds aangemeerd in Meerzorg. Als zij niet varen, maken de mensen ook bijna geen gebruik van het busvervoer. Ze zijn van elkaar afhankelijk. Zij kunnen dan geen passagiers vervoeren naar het oude veerplein, te Meerzorg, omdat de mensen dan toch niet kunnen oversteken.

Naar aanleiding hiervan zal de districtscommissaris (dc) het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) vragen om extra “zogenaamde” pendelbussen, in te zetten om passagiers via de Jules Wijdenbosch brug te vervoeren naar Paramaribo. Volgens Ishaak is dit water naar zee dragen, als de overheid extra pendelbussen voor de oversteek zal inzetten. Dit zal volgens hem meer file creëren en dan zullen de meeste mensen toch te laat op hun werk of school aankomen. En ook zal het aantal bussen, dat passagiers via de Jules Wijdenboschbrug vervoert naar de stad, het aanbod van de passagiers niet aankunnen.

“De regering moet met oplossingen en mogelijkheden komen, die juist zijn”, stelt Ishaak. Het is zwaar voor een ieder en dat moeten de beleidsmakers in ons land beter begrijpen en geen uitweg zoeken, om boothouders- en bushouders brodeloos te maken. De kosten zijn ook voor ons als bushouders en boothouders te hoog”, aldus Ishaak.

Openbaar vervoer voor sociaal zwakkeren

“Er zijn inderdaad heel wat problemen, die opgelost moeten worden. Het is niets nieuws. Maar dat wil niet zeggen, dat wij aan op een rijspoor moeten worden gezet”, zegt Ishaak. De regering dient volgens hem, prioriteiten te stelen, “En ook het openbaar vervoer moet tot één van deze prioriteiten behoren”, benadrukt Ishaak. Volgens hem zijn de bushouders de rechterarm van de regering.

“Een bekende uitspraak van wijlen Jagernath Lachmon toentertijd was; Armen maken gebruik van de bus, rijken nemen de taxi. En we merken dat werkelijk op, dat dit inderdaad het geval is. Mensen die het juist niet breed hebben, maken bijna alleen gebruik van het staatsvervoer, omdat zij geen andere uitweg hebben.” Het openbaar vervoer is er volgens hem, om sociaal zwakkeren, tegemoet te komen.

De overheid wil een tarief van SRD 3, – maar de boothouders zijn hiermee niet tevreden. “Maar een tarief van SRD 3, – is niet rendabel. Een tarief van SRD 5, – is veel beter. Daarmee zijn ook de boothouders tevreden. Volgens Ishaak hebben de boothouders eerder gezegd, dat de gemeenschap geen bezwaar heeft tegen het betalen van SRD5, -. “Dus nu moet de regering met een redelijk plan en besluit komen om dit probleem tot het verleden te doen behoren”, aldus Ishaak.