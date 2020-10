Opiniepeiler en politicoloog Derek Ramsamooj die vorige week werd aangehouden en in verzekering gesteld door het Openbaar Ministerie, wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, fraude en handelen in strijd met de Anti-corruptiewet. Ramsamooj die afkomstig is uit Trinidad, is de tweede persoon die is aangehouden in het kader van de vermeende fraude bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Als eerste werd de directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto aangehouden door de politie. De afdeling Fraude van de politie is belast met dit strafrechtelijk onderzoek. Naar verluidt is ook gebleken, dat Ramsamooj consultant was voor de NDP en hij was het brein achter de opiniepeilingen van de afgelopen tien jaar. Wij hebben vernomen, dat Ramsamooj in het jaar 2017 bijna USD 100.000 in rekening heeft gebracht aan de SPSB voor de kosten van surveys en applicaties ten behoeve van de toenmalige regering. Vervolgens bracht hij in 2018 ongeveer euro 300.000 kosten in rekening voor de voorbereiding van een conferentie in het kader van ‘Deforestation’. In een eerder editie van onze krant werd al melding gemaakt, dat Ramsamooj een adviseur was van de NDP en dat hij het brein was achter de opiniepeilingen die te maken hadden met de verkiezingen van de afgelopen jaren.

In de lokale media van Trinidad, werd er melding gedaan over de verdwijning van de opiniepeiler Ramsamooj en er werd gesuggereerd dat het coronavirus de reden was voor zijn afwezigheid.

Ondanks zijn afwezigheid was hij nog steeds betrokken bij het interpreteren van de gegevens die hem zijn aangeleverd door veldwerkers.

Ramsamooj heeft ook werkzaamheden verricht in Grenada, St. Lucia, Trinidad en Tobago, Suriname, Belize, Guyana, St. Vincent en de Grenadines, Anguila en St. Kitts en Nevis.