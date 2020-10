Naar aanleiding van het feit dat de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (SURVAM), eenzijdig heeft besloten de weg naar de Zorgraad te kiezen voor bemiddeling en het gesprek met de directies van de laboratoria My lab, Health Control en Medilab zoals aangekondigd in een schrijven van d.d. 22 september heeft overgeslagen, hebben de laboratoria gesteld, niet meer in staat te zijn hun tariefaanpassing nog langer uit te stellen. In een schrijven d.d. 28 augustus, hebben de laboratoria gesteld, dat zij een minimale tariefsaanpassing van 75 procent willen doorvoeren. Gezien bijkans twee jaar onderhandelen niet heeft geleid tot een redelijk aanvaardbaar tarief, stellen de laboratoria My lab, Health Control en Medilab in een brief d.d. 7 oktober, dat de Survam-garantiebrieven vanaf 16 oktober tot nader order niet langer geldig zijn voor afname van hun diensten.

De voormelde laboratoria benadrukken in hun schrijven, dat om eventueel ongemak voor de patiënt/cliënt te beperken, zij wel bereid zijn op korte termijn de besprekingen voor tariefsaanpassing in een spoedbijeenkomst tot afronding te brengen. Indien de verzekeraars bij hun standpunt blijven, verzoeken de laboratoria hen om de verzekerden op de hoogte te stellen dat met ingang van 15 oktober de Survam-garantiebrieven tot nader order niet meer geldig zijn. De voorzitter van de Survam, Ronny Bardan, zegt desgevraagd, dat zij inzake deze kwestie bemiddeling van de Zorgraad heeft gevraagd, omdat de Zorgraad heeft bij wet onder andere tot taak heeft het opstellen en vaststellen van rekenmodellen c.q. rekenmethodes ter bepaling van de zorgkosten en het financieel transparant maken van de totale gezondheidszorg.