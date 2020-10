De ministeries van Volksgezondheid en Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), maakten gisteren in een verklaring bekend, dat dat de overeenkomst die op dinsdag 6 oktober getekend was met het bewakingsbedrijf Blitzz en passagiers, nietig is verklaard. De overheid, met name de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), heeft samengewerkt met een bewakingsbedrijf, dat pas is opgericht en niet ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Hierdoor ontstond er oproer in de samenleving.

Aan passagiers uit Nederland werd gevraagd om bijkans SRD 5.000 te betalen voor tien dagen bewaking in thuisquarantaine. De bewaking zou uitgevoerd worden door het securitybedrijf Blitzz. De overheid deed de melding, dat zij spoedig in overleg zal treden met verschillende leden uit de beveiligingssector om zo snel als mogelijk een oplossing te zoeken voor het proces van bewaking bij zelfquarantaine. Volgens de ministeries TCT en Volksgezondheid zal thuisquarantaine niet worden toegestaan zolang er geen oplossing is voor het probleem.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zei tegenover de media, dat er aan de KLM die vandaag een vlucht naar Suriname uitvoert, is aangegeven dat passagiers die geen quarantaine-hotelboeking hebben, niet vervoerd mogen worden. “Indien dat toch gebeurt, moet de vliegmaatschappij de bewakingskosten zelf indekken”, benadrukte Ramadhin. Verder bevestigde Ramadhin dat het securitybedrijf Blitzz, dat ook nog op een verkeerd adres staat ingeschreven, niet met toestemming van Volksgezondheid en TCT is aangetrokken. Tot slot verzekerde Ramadhin de samenleving, dat zulke zaken waar bij mensen een ‘snelle slag’ willen maken, zich in de toekomst niet meer zullen voordoen.