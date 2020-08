Douanebeambten in de haven van Hamburg in Duitsland, hebben gezegd dat in Duitsland de laatste jaren, grote cocaïnevondsten worden gedaan. Ambtenaren in Duitsland meldden dat 1,5 ton cocaïne (coke) werd gevonden in een container met een lading rijst uit Guyana. De container kwam aan boord van het containerschip CMA CGM Jean Gabriel. Duitse rechercheurs ontvingen naar verluidt, een vertrouwelijke tip over de drugssmokkel en begonnen de container grondig te doorzoeken. Volgens rapporten uit Duitsland vond de politie de container net nadat deze was gelost op het containerplatform in de haven. De container zou naar Polen gaan om te worden overgeladen. Toen de inhoud werd onderzocht op het douanekantoor van de stad, vertelde de politie aan de krant Hamburger Abendblatt, dat ze 47 grote pakketten cocaïne had ontdekt die verborgen waren tussen zakken rijst uit Guyana. De politie schatte de waarde van de cocaïne op meer dan 350 miljoen dollar.

Ze ging ervan uit dat na het bereiken van Polen, de drugs in grote hoeveelheden zouden zijn verkocht en uiteindelijk ook in heel Europa terecht zouden komen.

Deutsche Welle, de internationale omroeporganisatie van Duitsland, meldde dat dit een van de grootste hoeveelheden cocaïne was die ooit in Hamburg in beslag is genomen. De douanebeambten zeiden dat deze ontdekking het bewijs is dat de illegale handel in verdovende middelen doorgaat, ondanks alle beperkingen als gevolg van de wereldwijde coronapandemie.

