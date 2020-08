Buurtbewoners in een woonwijk die achter de Mr. J. Lachmonstraat ligt, Flora en omgeving, hebben met grote verbazing vernomen, dat in hun woonomgeving een loods staat, waar een grote hoeveelheid ammoniumnitraat is opgeslagen. Zij eisen dat het materiaal onmiddellijk uit de woonwijk wordt verwijderd. De buurtbewoners zijn vooral bezorgd, omdat in de Libanese hoofdstad Beiroet, ammoniumnitraat dat in een loods bij de haven lag opgeslagen, is ontploft. Bij de ontploffing kwamen 150 mensen om het leven en raakten meer dan 4000 mensen gewond. Meer dan 300.000 mensen raakten daklooos.

We hebben allemaal met ongeloof de beelden op tv gezien waarin Beiroet grotendeels vernietigd werd door een gigantische explosie veroorzaakt door ammoniumnitraat. Deze stof is meer bekend als meststof en wordt door vele boeren en tuinders gebruikt om hun gronden te verrijken. Wat velen niet weten (wisten), is dat ammoniumnitraat ook veel gebruikt wordt als grondstof voor explosieven (bommen). Je hebt weinig aan toe te voegen waaronder hitte of een kleine explosie (druk) die de hoeveelheid ammoniumnitraat (NH4NO3) de lucht in laat gaan. Vele zware ongelukken zijn er al geweest, zoals de lijsten hieronder duidelijk maken. Vanwege de relatief lage kosten wordt deze stof ook veel gebruikt in de mijnbouw. Men moet weten hoe gevaarlijk deze stof kan zijn, ongeacht de vele veiligheidsprotocollen die men in acht neemt en denkt te nemen.

Toen de geruchten mij bereikten, dat in Paramaribo grote hoeveelheden aan deze explosieve stof lagen opgeslagen, had ik ook meteen een idee, dat het niet waar is. Het beruchte Amerikaanse Newmont goudbedrijf dat al vele mijnbouwrampen op zijn geweten heeft, had moeten weten dat dit niet kan en totaal onverantwoord is. Helaas blijken de geruchten op waarheid te berusten en ligt er aan de Duisburglaan, in een straal van 2 km achter mijn woning, een vergelijkbare hoeveelheid opgeslagen. Als mijn informatie mij niet bedriegt, is dat 2500.000 kg of 2500 ton aan ammoniumnitraat, bijna dezelfde hoeveelheid die Beiroet vernietigde. Volgens berekeningen, zou 2500 ton aan ammoniumnitraat een explosie veroorzaken met de kracht van 400 ton TNT en alles binnen een straal van 5 km rondom de Duisburglaan kunnen vernietigen.

Haukes en Newmont verklaren dat ze alle veiligheidsprotocollen in acht nemen om de veiligheid te waarborgen. Wat ons niet wordt verteld, is dat er allerlei zaken kunnen gebeuren buiten de invloedssfeer van deze bedrijven. Zo weten we allemaal dat vlakbij de Duisburglaan, het vliegveld Zorg en Hoop ligt waar dagelijks vliegtuigen opstijgen en landen. Een onverhoopt ongeluk kan tot een grotere ramp leiden.

Een meteoor steen van enkele millimeters grote kan zich door het dak boren en een explosie veroorzaken die de boel op gang brengt. Een brandstof tank (wagen) kan vlam vatten en exploderen met alle gevolgen van dien en zo kan ik tientallen voorstellen aandragen die het risico op het bergen van deze potentieel gevaarlijke stof tot ontploffing kunnen brengen.

Naast de normale risico’s, is er het risico van misbruik of terrorisme. Iedere idioot of fanaat kan tegenwoordig met een drone of iets dergelijks een aanslag plegen. Dit alles brengt ook aan het licht hoe gevaarlijk het is om deze bedrijven de vrijheid te geven om naar eigen inzichten de risicofactoren te bepalen. Hebben ze de stof opgeslagen op hun bedrijven terrein? Hebben ze de stof opgeslagen in de buurt van hun kantoor? Allemaal nee en nee, want ze weten dondersgoed welk risico ze anders zelf lopen. Cynisch genoeg ligt ook het Nimos-gebouw aan de Mr. J. Lachmonstraat binnen de reikwijdte van een potentiële explosie. Geeft dat aan hoe onwetend onze mensen zijn die ons zouden moeten waarborgen voor deze mogelijke rampen? Deze bedrijven komen al met zeer gevaarlijke stoffen in ons land zoals cyanide en ook de combinatie van deze twee stoffen in een explosie zou de schaal van de ramp enkele treden opschalen getuige de ramp in de havenstad Tianjin.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2015_Tianjin_explosions) waarbij in een vergelijkbare explosie duizenden tonnen cyanide de wateren zwaar vergiftigd hebben. Maiouri NatureGuyane.

Milieudeskundige Erlan Sleur