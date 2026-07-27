Warm weer met kans op onweersbuien

Het Nationaal Meteorologisch Centrum (NMC) verwacht voor vandaag, maandag 27 juli, warm weer met lokaal kans op onweersbuien, vooral in de middag. In het kustgebied begint de dag overwegend zonnig en droog, maar later kunnen zowel aan de kust als in het binnenland, plaatselijk lichte tot matige onweersbuien ontstaan. In het binnenland kunnen deze buien intensiever uitvallen en gepaard gaan met onweer en windstoten. De maximumtemperatuur loopt op tot ongeveer 33 graden Celsius. Door de hoge luchtvochtigheid kan de gevoelstemperatuur oplopen tot tussen de 36 en 38 graden. Het NMC waarschuwt voor een verhoogd risico op hittestress en uitdroging, vooral voor mensen die langdurig buiten werken of intensieve lichamelijke activiteiten verrichten.

De wind waait overwegend uit het oosten tot oost-noordoosten met snelheden van 10 tot 15 kilometer per uur langs de kust en 8 tot 12 kilometer per uur in het binnenland. Windvlagen kunnen oplopen tot ongeveer 25 à 26 kilometer per uur. De minimumtemperaturen liggen tussen de 23 en 25 graden Celsius. Volgens de gebiedsverwachting worden in Paramaribo, Wanica, Marowijne en Para maximumtemperaturen van ongeveer 33 graden verwacht. In Commewijne, Saramacca, Coronie en Nickerie wordt het circa 32 graden, terwijl Brokopondo en Sipaliwini temperaturen tussen de 32 en 33 graden kunnen bereiken. De nachttemperaturen variëren van 23 graden in het binnenland tot 25 graden in Paramaribo en Wanica.

Het NMC adviseert de bevolking alert te blijven op veranderende weersomstandigheden gedurende de middag en voldoende water te drinken om de gevolgen van de hitte te beperken.