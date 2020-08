Toen de nieuwe regering aantrad, trof zij slechts een paar computers en laptops aan. Ook was er volgens president Santokhi, een tekort aan meubilair. Heel veel zaken waren niet aanwezig, omdat ze weggedragen zijn door de vorige regering. De vraag is of de computers en laptops intussen al terug zijn gebracht. We hopen niet dat zaken in het vergeethoekje belanden of dat net als bij de vorige regering, er zand over wordt gestrooid. Nadat een familie in opspraak was gekomen om sloopcomputers die volgens bronnen aan het kabinet zouden moeten toebehoren, merken wij van Keerpunt dat er niet meer over wordt gesproken. Is het omdat het onderzoek heeft uitgewezen dat de mensen niet schuldig waren? Gaat de president die destijds keihard stelde, alle gestolen gelden terug te halen, nu voorzichtiger te werk? Abop-parlementariër Edward Belfort, herinnerde de president eraan, dat hij niet moet vergeten wat hij de gemeenschap heeft beloofd, namelijk dat hij alle gestolen middelen terug zal halen. Het gaat niet alleen om computers en laptops, maar ook om voertuigen. We zien heel wat overheidsvoertuigen met gele kentakenplaten. Er waren ook een heleboel Ford Rangers aangeschaft met belastinggelden van de samenleving. Waar zijn al deze voertuigen nu? Belfort heeft gelijk, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De president zal nu hard moeten optreden, want de samenleving verwacht dat hij zijn woorden omzet in daden. Het volk vergeet niet, vraag maar aan de eens grote paarse partij. Het moet eens gedaan zijn met die tji poti mentaliteit. Het volk wil dat de president zijn belofte inlost. Het gaat om zure belastinggelden, dus het volk heeft het recht te weten waar de spullen zijn.