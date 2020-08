10 MILJOEN BETAALD UIT NOODFONDS

Een bedrag van SRD10 miljoen is op 14 juli 2020, uit het noodfonds betaald aan pensioenen. De afgelopen maanden was het elke keer een probleem om de pensioenen te betalen door de regering Bouterse. Daarom bleek het noodfonds een ware uitwijkmogelijkheid, toen die in het leven werd geroepen door de regering Bouterse. In april ontstond zelfs een situatie, waarbij een groot deel van de gepensioneerden, niet kon beschikken over zijn pensioen en geraakte daardoor in paniek. De directeur van De Surinaamsche Bank, Steven Coutinho, verklaarde toen tegenover onze redactie, dat er tientallen miljoenen behorende tot de pensioengelden, niet waren overgemaakt door de regering en dat er tot de 15e van die maand, geen communicatie hierover met de overheid was. Wat Keerpunt toen vernam, was dat de rekeninghouders van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), De Volkscredietbank (VCB) en de Hakrinbank, hun pensioen wél op tijd hadden ontvangen, omdat zij de regering zoals bij de voorgaande maanden, weer hadden voorgeschoten. Echter wilde de particuliere banken daaraan niet meewerken. De overheidsbanken deden dit zeer waarschijnlijk in opdracht van de ex-minister Hoefdraad van Financiën. Maar de handelsbanken waren er toen reeds van overtuigd, dat de regering haar schulden/rentes niet kon betalen. We moeten dan alleen maar denken aan de Oppenheimer-leningen die de regering Bouterse niet kon betalen. Het is dan niet vreemd, dat de banken dit risico niet langer wilden nemen om de staat tientallen wederom miljoenen voor te schieten. Keerpunt vindt het namelijk heel vreemd, dat er elke maand naar geld ‘gezocht’ moet worden om de pensioenen te betalen van burgers die in het verleden hun krachten zo goed hebben verleend. Het is toch gebruikelijk in Suriname, dat pensioenfondsen het geld beleggen in onroerend goed en schatkistpapier? Maar als er geen transparantie is in deze beleggingen, dan weten we ook niet, waar het geld naartoe is gegaan. Het is een kwalijke zaak, dat onze gepensioneerden hieronder lijden, want deze ouderen leven van dag tot dag. Het zijn deze sociaal zwakkeren die de dupe worden van dit systeem, dat inmiddels in elkaar aan het vallen is of reeds gevallen is. De gepensioneerden ontvangen een pensioen van maximaal SRD 1500. Velen leven alleen van hun pensioen en de AOV, vooral degenen die alleenstaand zijn. Het is zeer moeilijk voor deze groep en niemand moet rekenen op kinderen, want zij hebben hun eigen leven en hebben het ook moeilijk in deze tijd. Deze mensen hebben pensioen, zodat zij later niet afhankelijk hoeven te zijn van hun kroost.