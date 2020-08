WANICA AT’OSO, ‘A AT’OSO SA NDP MEKI’?

Het Regionaal Ziekenhuis Wanica, RSW, werd in februari van dit jaar technisch opgeleverd. Het ziekenhuis is een geschenk van China aan Suriname. Het RSW is een van de grootste projecten dat is uitgevoerd sinds het begin van de bilaterale relatie tussen beide landen. Volgens de ex-vicepresident Ashwin Adhin, heeft de Chinese regering met dit geschenk het hart van Suriname geraakt. De ex-minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, stelde enige tijd geleden, dat er een parel aan Suriname was geschonken. De ambassadeur van China, Liu Quan, benadrukte dat het RSW met de moderne standaarden, een geschenk is van China aan Suriname. Zo werd benadrukt dat het RSW een geschenk is van China en niet “at’ oso sa NDP meki”, zoals de ex-directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, zo expliciet wenste te stellen tijdens de online massameeting van de NDP.

Keerpunt geraakte toen diep teleurgesteld in drs. Cleopatra, want wij hadden tot op het moment van haar leugen, een hoge achting voor haar. Wij waren het de afgelopen maanden vaker eens met haar aanpak in het kader van COVID-19, maar hadden niet gedacht dat zij zich zo zou verlagen tot het niveau van propagandist van de NDP en daardoor “antwoord” te geven met betrekking tot zaken waarop de ex-minister van Financiën, eigenlijk antwoord zou moeten geven. Wij vinden het jammer, dat naderhand de spot werd gedreven met Cleopatra en dat burgers haar uitspraken nauwelijks wilden geloven en dat zij haar als ‘Leyopatra’ wensen neer te zetten. De ex- directeur, heeft tijdens deze online massameeting, cijfers gepresenteerd die de beweringen van de regering Santokhi moesten ontkrachten inzake het geld dat beschikbaar was in het COVID-19 Noodfonds. Uit de cijfers die zij presenteerde, is inmiddels gebleken, dat er enorme bedragen zijn misbruikt uit het noodfonds om bepaalde bedrijven te begunstigen die ‘diensten en producten’ hebben geleverd te midden van de coronacrisis. Zo hebben mediabedrijven als NII en STVS, een bedrag van SRD 3.5 miljoen voor diensten en uitzendtijd gekregen om zogenaamd het volk van Suriname in te lichten. Met betrekking tot de cijfers is er ongeveer SRD 6.7 aan geld verkwist bij verschillende mediabedrijven in verband met de covid-communicatie. Dat wil zeggen dat de regering miljoenen over had voor de communicatie via staatsmediabedrijven en nog enkele andere, in plaats van het geld nuttig te besteden waar het harder nodig was, bijvoorbeeld in de zorg waar veel zorgverleners nog steeds wachten op een covid-tegemoetkoming vanwege hun goede inzet. Hopelijk zullen deze wantoestanden door de Raad van Toezicht worden onderzocht, om te kijken waaraan al dit geld daadwerkelijk is besteed, want het is onacceptabel, dat er zoveel geld is uitgegeven aan dit soort zaken in een paar maanden tijd.