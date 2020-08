“Ik had gehoopt dat de president meteen had aangegeven, hoe de gestolen middelen teruggehaald zullen worden, gezien dat de rode draad toentertijd van de oppositionele partijen was tijdens hun campagnevoering”, zegt Abop-parlementariër Edward Belfort, naar aanleiding van de recent gehouden persconferentie, waarbij de president zaken met betrekking tot het obligoplafond en de huidige financiële situatie, verduidelijkte. De president stelde, dat de voorgaande regering een financiële ravage heeft achtergelaten. Belfort zegt dat de president niet moet vergeten dat de nieuwe regering aan de samenleving beloofd heeft, de mensen die corrupte handelingen hebben gepleegd op te pakken en voor te geleiden. “De directeur van de SPSB Bank pleegde op de dag van de inauguratie nog een overmaking van 272 miljoen SRD naar een bouwfonds. Dit, terwijl deze man al in opspraak is geraakt voor eerdere malversaties. Waarom zitten zulke gasten dan nog op de posten?”, aldus Belfort. Volgens hem heeft de president genoeg mogelijkheden om de mensen meteen te laten aanpakken, echter merkt hij daar nog niets van. “Van januari tot mei zijn er meer dan 3000 mensen in dienst genomen. Dat is een kostenplaatje van bijna 62 miljoen SRD, maar de mensen blijven gewoon op hun post. Het volk ziet al deze handelingen en het zal je niet in dank worden afgenomen indien je jouw belofte niet nakomt”, zegt Belfort. Hij geeft aan dat er bewust kuilen zijn gegraven voor president Santokhi om te falen, echter doet die niets dan zachtaardig hiermee omgaan. Volgens Belfort is het niet verantwoord de government take te verhogen. “De regering Bouterse had beloofd deze weg te halen, echter heeft ze die opgeschroefd. Jij als nieuwe regering wil er nu ook aan gaan. Er wordt aan de minister van Financiën verantwoording gevraagd ten aanzien van de rij- en voertuigenbelasting, maar hij kan daar nog geen antwoord op geven. Het volk ziet en luistert’, aldus Belfort.