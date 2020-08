Het is al geruime tijd zo dat prominente NDP’ers, de partij aan de Benjaminstraat aan het verlaten zijn of openlijk uit de doeken doen over de onregelmatigheden binnen de partij. Het begon met Rashied Doekhie, de eens voor de partij in Nickerie belangrijke persoon. Deze man die letterlijk pakslaag voor de partij heeft moeten incasseren, werd niet op de kiezerslijst geplaatst en ja hoor, het heeft de partij zetels gekost. Daarna was het de ex-minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, die stelde geen lid meer te willen zijn van de partij. Kijk deze twee prominenten waren niet eens de zwaarste klap voor de partij, totdat de man die de partij uit een dip zou kunnen halen en een goede opvolger van Bouterse had kunnen zijn, aangaf dat hij het voor gezien houdt binnen paars. Nou, dan vragen wij van Keerpunt ons af, wat André tot deze stap heeft gebracht en dat de partijvoorzitter hem zelf niet op andere gedachten heeft kunnen brengen. Ligt het aan het feit, dat de tafel nu is gedraaid en hij het nu moet doen met minder? Of heeft Brammetje weer wat gedaan? Trouwens, André liet weten, dat iemand die denkt dat de partij van hem is, het nieuws naar buiten heeft gebracht. Laten we niet hopen dat Brammetje weer de oorzaak is geweest, anders blijft slechts opa achter met die anga mangs. Deze man moet nog op het matje geroepen worden, en reeds lang hiervoor hadden wij van Keerpunt zulks al aangegeven. Het paarse schip is aan het zinken. De stonfutu’s doen nu allemaal een stap terug. Behalen ze bij de volgende verkiezingen wel 5 zetels? Of vallen de maskers nu gewoon af en kunnen we zien wie de mensen zijn die van de volksgelden zaten te vreten? Nu daar het niet meer kan, zoeken ze hun geluk misschien elders. In ieder geval zien zaken er niet mooi uit voor de paarse partij. Maar ja, misschien is dit gewoon karma!