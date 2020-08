We kunnen zonder enige terughoudendheid stellen, dat we te maken hebben met een ongehoorzaam volk dat bereid is grote risico’s te nemen. We hebben het dan over de manier waarop we ons gedragen met betrekking tot de dreiging van het COVID-19 coronavirus. We weten zo langzamerhand dat het aantal positief geregistreerde coronavirusbesmettingen in Frans-Guyana boven de 6000 beloopt en dat de Franse autoriteiten zelfs hebben moeten besluiten, bepaalde patiënten naar de eilanden Martinique en Guadeloupe te vervoeren, omdat de ziekenhuizen in Frans-Guyana het aantal coronapatiënten niet meer konden herbergen. Een groot deel van de besmettingen in Frans-Guyana is afkomstig uit Brazilië en wel uit Macapá. En juist omdat we daar heel goed van op de hoogte zijn, zouden wij extra alert aan de grens met Frans-Guyana moeten zijn en allemaal meewerken aan het bestrijden van de illegale overstekingen van lieden uit Frans-Guyana over de Marowijne- en Lawarivier. De illegalen uit Frans-Guyana komen nabij Albina voortdurend ons land binnen en wel via het inheemse dorp Eurowarte en ten zuiden van Albina te Papatam. De illegalen gaan dan regelrecht met taxi’s richting Paramaribo. We moeten het dan ook niet vreemd vinden, dat we thans al te maken hebben met meer dan 1600 positieve gevallen. De bewaking op de Marowijne kan momenteel als soep met ballen worden aangemerkt. Ook is er geen COVID-19 controle meer nabij Albina en die zou zeker en vooral nu met de zware toename van het aantal positieve besmettingen, moeten plaatsvinden. Maar niet slechts in het oosten is men laks en tart men deze zeer besmettelijke ziekte, ook in de stad moet men zwaarder gaan controleren. Het opzetten van een mond- en neuskap is voor velen nog een hinderlijke bijkomstigheid en wordt vaak achterwege gelaten. Gelukkig zijn er bedrijven en handelszaken waar je niet meer binnenkomt zonder deze bescherming voor jezelf en derden. En dan hebben we de lockdown en de avondklok die niet naar behoren tot uiting komt en op grote schaal geschonden wordt door onverantwoordelijken. Neem nou de Waterkant tussen Hoekhuis en Waaggebouw. Om 21.00 uur is er nog volop activiteit en wordt er nog flink gegeten en gedronken en treedt de politie nauwelijks of helemaal niet op. De tranga yesi lui tarten dit uitgaansverbod op grote schaal en het wordt de hoogste tijd dat er zware boetes komen, willen we in staat zijn het COVID-19 coronavirus effectief terug te dringen. Ook past men een andere methode aan de Waterkant toe, door in het donker langs de kade te blijven en dan buiten het zicht van eventueel patrouillerende politieagenten. De regering kan dan wel bepaalde maatregelen afkondigen, maar als ze niet in staat is controle op de naleving uit te oefenen, zal er niet veel veranderen en zal de avondklok steeds vaker en intensiever worden geschonden. Stringenter moet worden opgetreden en de politie moet de middelen en materialen ter hand gesteld worden om efficiënt en veilig te kunnen ingrijpen. Ook moet het voor haar mogelijk worden fikse boetes uit te schrijven, vooral tegen automobilisten die na 21.00 uur in de avond, doodleuk op straat blijven. Ook dient de politie goed op te letten op plekken waar na 21.00 uur in besloten kring, men gerust blijft eten en borrelen tot in de kleine uurtjes. Ze zal tot verbazingwekkende constateringen komen.