De grens met Guyana is zoals bekend, al decennialang moeilijk totaal te bewaken, waardoor het illegaal oversteken toch mogelijk is. Officieel is de grens met Guyana in verband met de COVID-19 pandemie al vier maanden gesloten. Maar het is de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, toch gelukt om toch het land uit te vluchten. De vorige week werd hij in Guyana gesignaleerd. Volgens onze informatie, heeft de telefoon van Hoefdraad afgelopen donderdag 23 juli in de avond, voor het laatst een signaal gegeven in Nickerie. Een betrouwbare bron heeft met Keerpunt de informatie gedeeld, dat Hoefdraad bij een neef van het ex-assembleelid Rashied Doekhie in Berbice (Guyana) verblijft en dat de oud-parlementariër de ex-minister behulpzaam is geweest om zijn vlucht naar Guyana mogelijk te maken. Andere media spraken Doekhie en hij beweerde toen, dat hij niet wist waar Hoefdraad zich bevond. ‘’Ik heb al langer dan vier maanden geen contact met hem opgenomen’’, aldus Doekhie. Naar verluidt zou Doekhie zelf zeer intensief contact onderhouden met Hoefdraad op zijn zogenaamde onderduikadres in het buurland. Journalisten van andere media hebben hun verontwaardiging uitgesproken tegenover Keerpunt, en zij waren niet ingenomen over het feit, dat Doekhie getracht heeft hen op een dwaalspoor te brengen. Nu is het meer dan duidelijk, waar Hoefdraad zich bevindt. Naar verwachting zal de Surinaamse justitie een verzoek tot aanhouding en uitlevering bij de internationale politieorganisatie Interpol deponeren zodra De Nationale Assemblee het verzoek van de procureur-generaal inwilligt en Hoefdraad in staat van beschuldiging stelt. In het kader van de zoektocht naar Hoefdraad is ook onthuld, dat er vier leden van zijn interne staf op het departement en twee leden van de bewaking zijn vertrokken naar het buitenland. Ook zijn twee lijfwachten die in dienst waren van de Centrale Bank van Suriname, evenmin te vinden. De personen in kwestie bekleedden hoge functies op het ministerie van Financiën. Het gaat om de secretaresse op het ministerie van Financiën, J.P., en een consultant van het ministerie, J.T.B, die zeer recent naar Nederland zijn vertrokken. Ook Donovan B., hoofd van het Bureau voor de Staatsschuld, die als rechterhand van Hoefdraad werd gezien, is sinds februari naar de Verenigde Staten van Amerika vertrokken en Bernard F.K., de buitenlandse consultant van Financiën, is sinds februari naar Panama vertrokken en niet meer teruggekeerd. Het ziet ernaar uit, dat er meer lijken uit de kast zullen vallen in deze zaak, de vraag is slechts wanneer en hoeveel.