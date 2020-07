Met ingang van 1 augustus 2020, worden cheques door de lokale banken afgeschaft. Cheques zullen niet meer geaccepteerd worden en banken zullen wederzijds geen cheques meer uitgeven. De banken zijn tot dit besluit gekomen, omdat zij het betalingsverkeer in Suriname transparanter en veiliger willen maken. Alle banken hebben geïnvesteerd in digitale betaaloplossingen, zoals online en mobile banking, die volgens hen veiliger zijn dan het gebruik van cheques. De voorzitter van de vakcentrale C-47, Robby Berenstein, zegt tegenover De West, dat het uitfaseren van cheques nog niet helemaal in kannen en kruiken is. Hoewel de banken aangeven, dat de digitale methode makkelijk en veilig is, worden burgers steeds weer geconfronteerd met lege ATM’s. “In eerste instantie is het een technisch ding tussen bank en klant. Het is een kwalijke zaak, maar de vakbond kan nog niet echt veel doen. We moeten eerst nagaan welk effect het heeft voor onze werknemers. Momenteel is de vakcentrale bezig te evalueren en te overleggen met de directie der banken”, aldus Berenstein. Volgens Berenstein heeft het afschaffen van cheques een grote impact op de samenleving, omdat niet alle ATM’s op tijd aangezuiverd worden, ook beschikken niet alle werknemers over een pinpas. “We willen eerst goed afstemmen met de directie en onze werknemers, want vooral voor ouderen die op hun gemak een cheque uitschreven, is het een stuk moeilijker geworden. We moeten eerst de klachten van onze burgers voorgeleiden, want de ATM’s zijn de zorgpunten”, zegt hij. ‘’Na de formele gesprekken zal de vakcentrale met een besluit komen over hoe zij haar werknemers kan ondersteunen’’, aldus Berenstein.