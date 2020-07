‘Zoveelste bewijs dat de NDP heeft gefaald’ De ondervoorzitter en fractieleider in De Nationale Assemblee van de Nationale Democratische Partij (NDP), André Misiekaba, heeft hedenmorgen bevestigd, dat hij officieel uit de partij is gestapt. Gisteren heeft de gewezen president en partijvoorzitter Desiré Bouterse, Misiekaba uitgenodigd voor een gesprek. De gewezen minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in de regering-Bouterse, blijft bij zijn standpunt de partij te verlaten. Voor de NDP zal het een zware klap betekenen, gezien het feit dat Misiekaba een begrip was geworden binnen de partij. Of hij naar een andere partij gaat of de politiek vaarwel zegt, is vooralsnog niet duidelijk. ABOP-parlementariër Edward Belfort om een reactie gevraagd, zegt dat er al een aantal scenario’s van dit soort gevallen hebben plaatsgevonden binnen de paarse partij. ‘’Zij gaven aan te stappen naar een andere partij, maar plotsklap keerden zij weer terug naar de NDP”, merkt Belfort op. Volgens Belfort past de NDP deze tactieken altijd toe, om problemen te creëren in andere partijen. “Indien Misiekaba zegt dat hij zich volledig terugtrekt uit de politiek door niet meer deel te nemen in De Nationale Assemblee, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar als hij als eenmans- fractie gaat fungeren, dan wil ik de partijen vragen waakzaam te zijn voor hem”, aldus Belfort. Hij is echter van mening, dat dit weer één van de zoveelste bewijzen is, dat de NDP heeft gefaald. Familie, vrienden, kennissen, NDP’ers, pers en Suriname, u heeft recht op informatie van mij. U begrijpt dat ik niet kan reageren op alle honderden apps, smsjes en telefoonoproepen. Jammer dat het één en ander zo is gegaan. Ik heb een goed gesprek gehad met partijvoorzitter Bouterse, waarbij er een traject werd uitgezet richting het weekend. Hij zou namelijk het hoofdbestuur van de partij eerst spreken. “Het is waar dat ik uit de NDP ben gestapt. Ik ga op een ander moment dieper op zaken in. Ik vraag u om de rust te bewaren. GaduAFesi”, aldus Misiekaba op zijn Facebookpagina.