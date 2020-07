Uit berichten van de Guyanese krant Kaieteur News, is gebleken dat Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën, in Guyana verblijft. Advocaat Gerard Spong, zegt tegenover de media, dat indien Hoefdraad zich in Guyana bevindt, hij door middel van een uitleveringsverzoek teruggehaald kan worden. Ook zegt Spong dat er niets mis is met het tweede verzoek van de procureur-generaal (PG) om Hoefdraad is staat van beschuldiging te stellen. Spong zegt dat het parlement ook vrij is, terug te komen op eerder genomen besluiten. “Mocht het blijken dat Hoefdraad gevlucht is en zich buiten Suriname bevindt, dan is het niet onmogelijk om hem terug te halen. Dat kan middels een uitleveringsverzoek, ook al is er geen uitleveringssamenwerking met een dergelijk land. Uitlevering is ook mogelijk zonder een verdrag”, aldus Spong. Ook zegt hij dat de vloer aangeveegd kan worden met de uitspraken van de advocaten van Hoefdraad. De advocaten Truidenman en Dubois zouden hebben gezegd, dat hun cliënt niet voor hetzelfde feit vervolgd kan worden. Spong legt uit dat een persoon niet twee keer veroordeeld kan worden, echter wel vervolgd. Hij benadrukt dat het parlement op elk moment op elk besluit terug kan komen. “Er is hier helemaal nog geen sprake van veroordeling’’, aldus Spong. Volgens Spong kan ook de Amnestiewet teruggedraaid worden, omdat men tot een nieuw inzicht is gekomen. “Als het parlement zegt, dat het een nieuwe mening heeft over deze kwestie, kunnen ze gewoon die Amnestiewet intrekken. In Zuid-Amerika is het ook vaker gebeurd, dat de Amnestiewet ingetrokken is”, aldus Spong.