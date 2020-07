De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking tevens plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Ministers, Albert Ramdin, zegt tegenover de media, dat president Chandrikapersad Santokhi, begin volgende week met een verslag zal komen inzake de verdwenen auto’s en apparatuur. Ramdin zegt, dat ook op het ministerie waarover hij de scepter zwaait, spullen zijn meegenomen. “Desondanks wordt het werk uitgevoerd met datgene wat er is en zijn wij ook bezig met een inventarisatie van de verdwenen spullen”, aldus Ramdin. Volgens de minister zijn inmiddels enkele voertuigen teruggebracht. “Zoals Santokhi eerder heeft aangekondigd, zal hij verslag doen aan het volk met betrekking tot wat de nieuwe ministers hebben aan getroffen op hun ministeries. We zijn momenteel in volle voorbereiding voor volgende week”, aldus Ramdin. Het verslag dat gepresenteerd zal worden, zal volgens hem, per ministerie verschillend zijn. Ook kan hij niet specifiek aangeven wat terug is. “Spullen die in feite op het ministerie zouden moeten zijn, die zijn er dus nog niet”, zegt Ramadin.