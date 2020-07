Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën in het kabinet Bouterse II, is zoals eerder gemeld, naar Guyana gevlucht. In een woning te Berbice (zie foto), zouden de ex-bewindsman en twee lijfwachten tot gisteren nog aanwezig zijn geweest. Het is niet duidelijk, wat de Guyanese autoriteiten voor stappen zullen ondernemen tegen het Surinaamse gezelschap dat op illegale wijze het land is binnengekomen.