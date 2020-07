Apache Corporation heeft gisteren aangekondigd, een grote olie-ontdekking te hebben gedaan bij de Kwaskwasi-1 boorput voor de kust van Suriname in block 58. De boorput werd geboord met de Noble Sam Croft met Apache als operator met een 50 procent werkbelang en Total met een werkbelang van 50 procent. “We zijn heel blij met de resultaten van de Kwaskwasi-1-exploratieput. Dit is de beste bron die we tot nu toe in het bekken hebben geboord, met de hoogste nettowinst in reservoirs van de beste kwaliteit ‘’, aldus John Christmann, CEO en president van Apache. “Hoewel we nog veel werk moeten verzetten, verdient een ontdekking van deze kwaliteit en omvang een evaluatietempo dat de mogelijkheid van versnelde eerste productie mogelijk maakt”, aldus Christmann. Block 58 beslaat 1,4 miljoen ha en biedt een aanzienlijk potentieel buiten de ontdekkingen in Kwaskwasi, Sapakara West en Maka Central. Kwaskwasi-1 werd geboord tot een diepte van ongeveer 6645 meter en met succes getest. Voorlopige vloeistofmonsters en testresultaten duiden op ten minste 278 meter netto olie en gascondensaat in twee intervallen. Na voltooiing van de operaties op Kwaskwasi-1, zal de Sam Croft verhuizen naar het vierde prospect in block 58, Keskesi, dat ongeveer 14 kilometer ten zuidoosten van Sapakara West-1 ligt. (Bron: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/29/2069852/0/en/Apache-Corporation-Announces-Major-Oil-Discovery-in-Block-58-Offshore-Suriname-at-Kwaskwasi-1.html