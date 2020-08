Geen voorstander van overlopen De fractieleider van de NDP in De Nationale Assemblee tevens ex-minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, André Misiekaba, heeft per 28 juli 2020, schriftelijk alle functies binnen de NDP neergelegd en per dezelfde datum, het lidmaatschap van de genoemde partij opgezegd. “De verschrikkelijke interne partijstrubbelingen zullen vast een rol hebben gespeeld bij de enorme terugval tijdens de gehouden algemene verkiezingen. Genoemde strubbelingen zijn nooit eerder zo manifest geweest. Ik ben van mening dat de NDP is afgedwaald van haar idealen en het streven om een sociaal rechtvaardige samenleving te creëren”, aldus Misiekaba in een verklaring. Wij hebben gemerkt, dat Misiekaba nu al wordt verwelkomd door assembleevoorzitter Marinus Bee van de ABOP en vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. “Als Misiekaba naar ABOP komt, zullen wij hem met open armen verwelkomen. Ik roep jullie allen op tot rust. U moet de juiste berichtgeving vanuit ABOP volgen”, aldus Brunswijk. Naar aanleiding hiervan werd VHP-parlementariër Mahinder Jogi om een reactie gevraagd. “Misiekaba heeft zijn besluit genomen en dat dienen wij te respecteren”, benadrukt Jogi. Hij is echter van mening, dat hij er niet een voorstander van is, indien Misiekaba beslist een andere partij te ondersteunen. Alhoewel er al verschillende (politieke) alternatieven zijn, die zich nu al hebben gepresenteerd aan de ex-bewindsman. “De breuk die nu ontstaat in de NDP, komt door de partij zelf. De NDP heeft het land tot een puinhoop gemaakt, dus het moet ons niet verbazen, dat zaken nu ook mislopen in deze partij”, stelt Jogi. Volgens de VHP-parlementariër moet Misiekaba niet doen alsof hij tien schone vingers heeft. “Ook hij is debet aan het slechte beleid van de NDP. Hij moet ook met de vinger naar zichzelf wijzen”, zegt Jogi. “Hij heeft ook geholpen Hoefdraad niet in staat van beschuldiging te stellen. Ofschoon hij wist in welke situatie het land is komen te verkeren”, aldus Jogi. Handgemeen NDP-toppers Op social media wordt sinds donderdag gemeld dat Ramon Abrahams één van de ondervoorzitters van de NDP klappen aan Misiekaba zou hebben uitgedeeld. Of dit ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden is niet duidelijk. In een lokaal medium, wordt aangehaald dat dit één van de excessen is waardoor Misiekaba plotseling uit de NDP is gestapt. De uitzonderlijke gebeurtenissen die veel hebben van een paleisrevolutie zouden alles te maken hebben met de opvolging van Bouterse als voorzitter van de NDP. “Wij hebben dit ook gehoord, in hoeverre dit waar is, weten wij niet. Wat een ieder wél weet, is dat Abrahams een man is die niet kan praten, maar eerder geweld gebruikt, dus het zou mij niet verbazen”, zegt Jogi. De parlementariër vindt het wel jammer, dat zaken zo zijn gelopen.