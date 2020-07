Aan het dispuut tussen de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) en de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), is een einde gekomen. Volgens de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Albert Jubithana, kan de certificering van de Boeing 777 binnen twee weken afgerond zijn. Naar aanleiding van deze commotie tussen SLM en CASAS, heeft Jubithana maandagavond een onderhoud gehad met CASAS en de SLM, dat heeft geresulteerd in goede afspraken tussen de twee parastatale instellingen. “Ik heb beide partijen gevraagd zich open te stellen om in landsbelang te handelen”, zei Jubithana in gesprek met een lokaal medium. Hij gaf zijn complimenten aan beide partijen, die beloofd hebben om de handen ineen te slaan voor een goede samenwerking. Beide partijen hebben de knelpunten besproken met de minister. Jubithana hoopt ook dat zaken die beide bedrijven aangaan, dat zij ook daar zullen corrigeren en ook de planning op een andere manier zullen aanpakken. “Deze regering gaat voor goed en behoorlijk bestuur, wat niet alleen geldt voor de minister, maar ook voor alle ander parastatale bedrijven die ook het beleid gaan moeten volgen”, benadrukt Jubithana. De minister drukt beide bedrijven op het hart, om hun ego opzij te zetten en gezamenlijk het probleem te tackelen. “Want de werkloosheid neemt toe, terwijl wij juist kunnen inspelen op al deze zaken die achter zijn gebleven, om de economie weer op gang te kunnen brengen, waaronder het luchtruim weer openstellen.” Volgens Jubithana moet het niet alleen voor de SLM, maar ook voor de klant een zekerheid zijn, dat hij in een vliegtuig zit dat voldoet aan de gestelde voorwaarden. “We hebben de faciliteiten, maar wij moeten er heel goed gebruik van kunnen maken”, aldus Jubithana.