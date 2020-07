Gisteren is er veel commotie ontstaan over de Palmentuin wandelstrook; Stichting Palmentuin Waka Pasi, Craft & More, die is uitgegeven aan de vrouw van ex-president Desiré Bouterse, mvr. Ingrid Bouterse-Waldring, die ook voorzitter is van de stichting. Om hoeveel grond het precies gaat is nog niet duidelijk. Het bestuur van de stichting bestaat verder uit de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost Mike Nerkust en Mohammed Moenne, de onderdirecteur van de technische diensten van het Directoraat Openbaar Groen. De Palmentuin is net als de Cultuurtuin één van de historische natuurplekken in Suriname. Volgens ABOP-parlementariër Edward Belfort, behoort de Waka Pasi de overheid toe en niet een groep individuen. Regering Bouterse II heeft met een donatie van India, dit bedrijf opgezet om de Palmentuin economisch te exploiteren. “De middelen zijn vrijgemaakt door de Indiase regering, om deze stichting (bedrijf) tot stand te brengen. Het gaat om een project dat niet van individuen is. Dus het is duidelijk, dat het niet uitgegeven kan worden aan deze prominente bestuursleden”, benadrukt Belfort. De middelen zijn geschonken aan de Surinaamse gemeenschap en niet aan een kleine groep personen die toevallig de macht in handen had. Volgens hem worden deze rijken slapend rijker van ons erfgoed, terwijl het volk dubbel en dwars moet werken. Belfort maakt de vergelijking met de kavels in de Cultuurtuin, die ook op de valreep werden uitgegeven aan derden, wat volgens hem ook een vorm is van corruptie. Deze zijn inmiddels ingetrokken. Volgens de parlementariër dient de minister van ROGB ook in deze zaak in te grijpen, want het baart ons zorgen. Enige uitgave van grond en toewijzing van economische objecten t.a.v. de Palmentuin aan Bouterse-Waldring en vriendjes, is ten nadele van de Staat Suriname en zijn bevolking.