Oud-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, vertoeft momenteel in Guyana, dat is komen vast te staan. Hoefdraad verblijft in ons westelijk gelegen buurland bij niemand minder dan een neef van het ex-assembleelid Rashied Doekhie. Naar wij uit zeer betrouwbare bron vernemen, is Doekhie de oud-bewindsman op Financiën zeer verdienstelijk geweest om zijn vlucht naar Guyana mogelijk te maken. Doekhie zou zelfs zeer intensief contact onderhouden met Hoefdraad op zijn zogenaamde onderduikadres in het buurland. Recentelijk werd gesuggereerd dat Hoefdraad naar de Verenigde Staten van Amerika was vertrokken. Dit bericht klopt niet, want naar ons is meegedeeld, is het inreisvisum van Hoefdraad door de Amerikaanse immigratieautoriteiten ingetrokken. In de afgelopen dagen heeft het assembleelid Doekhie, verklaringen afgelegd tegenover delen van de media met betrekking tot de huidige verblijfplaats van oud-minister Hoefdraad die een afleidend karakter indiceerden. Nu is het meer dan duidelijk, waar Hoefdraad zich bevindt. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat indien De Nationale Assemblee het verzoek van de procureur-generaal inwilligt en Hoefdraad in staat van beschuldiging stelt, er vanwege de justitie een verzoek tot aanhouding en uitlevering bij de internationale politieorganisatie Interpol, zal worden gedeponeerd.