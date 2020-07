De leden van het nieuwe parlement hebben vandaag in een huishoudelijke vergadering, een hoorcommissie ingesteld die de tweede vordering van de procureur-generaal (PG) mr. Roy Baidjnath Panday om de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in staat van beschuldiging te stellen, zal behandelen. Deze commissie zal worden geleid door het assembleelid Asiskumar Gajadien. De commissie zal naar aanleiding van het verzoek van de procureur-generaal, een verslag uitbrengen en vervolgens ligt het besluit bij De Nationale Assemblee. De advocaten van de ex-minister van Financiën hebben vanmorgen in een spoedbrief aan De Nationale Assemblee, gevraagd om het hernieuwde verzoek van de PG niet in behandeling te nemen. Zij hebben in hun schrijven aangegeven, dat dezelfde kwestie niet twee keer kan worden behandeld. Het verzoek van de advocaten van Hoefdraad is ter beschikking gesteld aan de leden van het parlement, maar is inhoudelijk niet behandeling genomen.