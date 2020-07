De ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is mogelijk gevlucht naar Guyana. Dat meldt de bekende Guyanese nieuwssite Kaieteur News hedenmorgen. Dit zouden bronnen aan de Guyanese nieuwssite hebben gemeldn. Volgens Kaieteur News reageerde de Guyanese minister van Openbare Veiligheid van Guyana, Khemraj Ramjattan, gisteren niet op vragen, of de Guyanese autoriteiten zouden zijn gewaarschuwd, dat de voormalige minister waarschijnlijk illegaal in Guyana zou vertoeven. Naar wij vernemen, heeft Hoefdraad zijn telefoon ook voor het laatst een signaal gegeven in Nickerie. Het is bekend dat de grens met Guyana problematisch is als het gaat om het controleren van illegale overtochten, of het nu gaat om personenverkeer of de illegale handel. Ofschoon het COVID-managementteam heeft besloten, dat alle grenzen gesloten blijven om de verspreiding van COVID-19 te verhinderen, zien wij nog steeds gevallen van illegale oversteek. ABOP-parlementariër Edward Belfort zegt desgevraagd, dat de grens op papier gesloten is, maar in de praktijk niemand zich aan deze maatregel houdt. “Het verbaast mij daarom niet dat Hoefdraad, indien het zo is, op deze manier het land is uitgevlucht om in Guyana onder te duiken”, merkt Belfort op. Volgens hem is het ook mogelijk, dat de ex-bewindsman ook niet meer in Guyana is, maar ondertussen al naar een ander bestemming is gevlucht. Begin vorige week stuurde de procureur-generaal, mr. Roy Baidjnath-Panday, een verzoek naar het parlement om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Het nieuwe parlement heeft Hoefdraad naar verluidt vorige week geïnformeerd, dat er een nieuwe vordering tegen hem is ingediend. De Nationale Assemblee heeft vandaag in een huishoudelijke vergadering, de hernieuwde vordering van de PG tot het in staat van beschuldiging stellen van de ex-bewindsman besproken.