‘Zelfs verzoek voor SRD 1 miljard gedaan’ De overheid heeft een reusachtig bedrag geleend bij de lokale banken, dat naar verluidt ligt tussen de SRD250 en SRD 300 miljoen. Dit zal benut worden voor de betaling van ambtenarensalarissen over de maand juli. “Het bedrag dat de banken hebben voorzien, is niet voldoende voor alle staatsverplichtingen, maar zal alvast een deel dekken en de overheid zal met de rest van de middelen moeten inkomen”, aldus een betrouwbare bron. Naar wij voorts vernemen, is de regering dringend op zoek naar middelen om tot en met september de uitgaven te kunnen dekken. De staat heeft daarom een aanvullend beroep gedaan op de banken haar nog ongeveer SRD 1 miljard te lenen. Naar verluidt, zullen de banken helaas niet kunnen voldoen aan dit verzoek, gezien de huidige financiële situatie in het land. De governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, heeft inmiddels tegenover Starnieuws bevestigd, dat de betalingen van de overheid voor de maand juli zijn veiliggesteld. Wij hebben uit bancaire kringen vernomen, dat de leningen afzonderlijk zijn verstrekt door de lokale banken en de rente die is overeengekomen met de minister Financiën & planning ligt tussen 5 en 8.5%. De uitbetaling van overheidssalarissen, over de maand juli is nu wel rond, maar de uitbetaling van vakantiegelden is tot nu toe niet gerealiseerd, want de Staatskas is namelijk leeg. Financieel deskundigen stelden tegenover ons, dat nu de tijd is aangebroken om naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te stappen, omdat de overheidsschulden te zwaar drukken op de nieuwe regering, waardoor president Santokhi recentelijk openlijk moest toegeven, dat ons land financieel eigenlijk failliet is. Dat werd al duidelijk toen in juni, SRD 350 miljoen werd geleend bij de lokale banken door de regering Bouterse om de ambtenarensalarissen over de maand juni te kunnen voldoen. Voor de maand juli heeft de regering Santokhi zich zwaar moeten inzetten en heeft sinds haar aantreden gesprekken gevoerd met de vakbonden, de Bankiersvereniging en de Centrale Bank van Suriname.