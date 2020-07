Het niet kunnen inzetten van de Boeing 777 die in mei 2021 teruggegeven moet worden aan de leasemaatschappij, is een grote zorg voor de Surinaams Luchtvaart Maatschappij (SLM). Het certificeringsproces duurt al langer dan een jaar en de Boeing 777, staat nu al meer dan zeven maanden geparkeerd op de Johan Adolf Pengel (JAP) luchthaven, omdat luchtvaartwaakhond CASAS (Civiel Aviation Safety Authority Suriname), niet meewerkt. Afgelopen vrijdag 24 juli, heeft de SLM een enorme set-back ervaren, omdat CASAS op de valreep heeft afgezegd voor de verplichte evacuatiedemonstratie die op de JAP-luchthaven zou worden uitgevoerd. “CASAS gaf toen allerlei redenen die als niet valide beschouwd kunnen worden aan de SLM, zodat de demonstratie niet door kon gaan. Deze evacuatiedemonstratie was reeds eerder uitgevoerd door de SLM in april 2020, maar door CASAS zonder valide redenen afgekeurd”, zegt de Initiatiefgroep Protestactie B777 in een oproep aan alle SLM-medewerkers. De initiatiefgroep is van mening dat CASAS zich duidelijk opstelt als een obstakel tijdens deze certificering. Volgens hen zal dit ertoe leiden dat de SLM nu inderdaad failliet zal gaan. “De evacuatiedemonstratie is al een aantal keer verschoven of geannuleerd door CASAS. De SLM is reeds maanden bezig hiermee. Zolang deze niet is uitgevoerd en goedgekeurd door CASAS, kunnen zij niet beginnen met vliegen”, aldus de initiatiefgroep. De initiatiefgroep zegt dat de piloten en cabineleden in de tussentijd thuiszitten. ‘’Ze moeten continu dure trainingen blijven volgen om ‘legaal’ te blijven. Als dit zo doorgaat, zullen de piloten en cabineleden zelfs helemaal opnieuw met de dure B777 opleiding moeten beginnen, die ook in het buitenland wordt afgewerkt’’, aldus de initiatiefgroep. De directie wil de Boeing 777 spoedig inzetten om de cargovluchten uit te voeren op de AMS- en MIA-route, zodat zij geen uitgaven aan chartermaatschappijen meer hebben, en de overlevingskans van de SLM groter wordt. Over de huidige financiële positie van de SLM hoeft er volgens de initiatiefgroep niet veel gezegd te worden. ‘’Het lukt de financiële dienst nog amper om de salarissen uit te betalen, om niet te beginnen over andere belangrijke verplichtingen die onze werkgever niet kan nakomen vanwege de aanhoudende COVID-19 situatie lokaal, en reisbeperkingen lokaal en internationaal’’, stelt zij. De besturen van de VSV, BPSLM, C-47 en de directie van de SLM, zijn ook al op de hoogte van dit initiatief. Het personeel heeft in het kader hiervan een petitie ingediend bij het ministerie van Openbare Werken en hoopt dat de directie inmiddels een gepaste uitleg heeft waarom de B777 nog niet vliegt, zodat het personeel een gepast standpunt en antwoord kan bepalen jegens CASAS.