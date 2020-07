Pick-ups kabinet VP ook ‘verkocht’ Vorige jaar werden er enkele zwarte gelakte Toyota Land Cruisers aangeschaft ten behoeve van de regering Bouterse. Een paar van deze voertuigen werden ingezet om kopstukken van de toenmalige regering, waaronder de president en vicepresident, in alle veiligheid te kunnen vervoeren. Een aantal van deze Land Cruisers werden voorzien van een kogelvrije uitrusting en hadden hierdoor een aanschafwaarde van USD 180.000 per stuk. Naar wij vernemen heeft de ex-vicepresident Ashwin Adhin, twee van deze Land Cruisers (kentekenplaten: PK 6694 en PK 6695) niet ingeleverd, maar ze laten overschrijven naar N.V. ZETA engineering & Construction, gevestigd aan de Henri Fernandesweg 72 te Paramaribo. De directeur van deze N.V. is Vijendra Ramkhelawan, die in 2015 al eerder werd gelinked aan de gewezen vice-president. Adhin was in het voormeldde jaar, al eerder in opspraak geraakt, toen een lokaal dagblad aan de hand van een brief met aangehechte stukken, kon aantonen dat hij vanaf zijn aantreden als minister van Onderwijs twee mijnbouwrechten had weten te regelen voor zijn familieleden. Beide mijnbouwrechten zou de bewindsman hebben verzorgd op naam van Masa Mining Company NV, waarvan zijn vader, Arnold Adhin en zus Jennifer Abhelak-Adhin de aandeelhouders zijn. De naam van Vijendra Ramkhelawan viel toen ook; hij zou als kennis van de familie optreden als directeur van de N.V.. Het ging hierbij 11.500 ha aan mijnbouwconcessies, waarvan 200 ha voor het recht tot exploitatie van bouwmaterialen voor grind en lateriet in het district Brokopondo en 11.300 ha voor het recht tot exploitatie van goud, in het district Sipaliwini. Adhin ontkende toenterijd deze beschulgingen in een brief aan president Bouterse en beweerde dat men hem politiek probeerde te schaden. Pickups kabinet VP Naast de voormelde kogelvrije Land Cruisers, zijn er ook vier andere auto’s overgeschreven/verkocht aan Kappa Agro Science N.V. waarvan dezelfde Vijendra Ramkhelawan ook directeur staat aangegeven op het KKF uittreksel. De autopapieren die op naam van het Kabinet van de Vice-president stonden werden gisteren overgeschreven. Het gaat hierbij om de pick-up’s: ISUZU D-MAX 96-96-GV, FORD RANGER 20-56 HV, ISUZU D-MAX 64-73 GV en FOTON TUNLAND 08-02 GV. Procedures auto’s De situatie ten aanzien van de overnemen van auto’s van de staat, heeft voor grote ophef gezorgd binnen de gemeenschap. Zo speelt er momenteel bij het SZF een situatie, waarbij personeelsleden beweren, dat de SZF Direkteur Ricky Kromodihardjo een Ford Ranger heeft overgenomen, die niet volgens de regels is afgeschreven. Naar verluidt, beweerde Kromodihardjo, dat de pick-up 4 jaar in zijn bezit was. Maar naar wij vernemen, berust die bewering niet op waarheid, want het voertuig was in 2017 lokaal gekocht. Dat wil zeggen, dat de auto 3 jaar oud is en volgens personeelsleden zijn er bepaalde regels/procedures om auto’s af te schrijven, plus normaliter worden alle personeelsleden in de gelegenheid gesteld door d.m.v. van een memo om een auto te kopen, wanneer die beschikbaar wordt gesteld.