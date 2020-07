Salarissen voor juli gegarandeerd In de afgelopen dagen zijn er steeds meer feiten aan het licht gekomen, waarbij duidelijk is gebleken dat de regering Santokhi een heel zware taak krijgt, door de sabotage gepleegd door de regering Bouterse II. De president en vicepresident en de nieuwe ministers, zijn verrast door gebrekkige werkruimtes en ontbrekend wagenpark. Deze week werd de nieuwe regering ook geconfronteerd met op de valreep een loonsverhoging van 50% voor ambtenaren. Dit besluit was reeds goedgekeurd door de toenmalige Raad van Ministers en vervolgens getekend door Bouterse, die toen president was. De door Bouterse getekende resolutie, is nimmer gepubliceerd in het staatsblad en heeft daardoor geen rechtskracht. Inmiddels heeft president Santokhi de verhoging van 50% voor ambtenaren, aangehouden. De minister van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business & Internationale Samenwerking tevens plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Ministers, Albert Ramdin, benadrukte gisteren tijdens de eerste ministersvergadering, dat de regering Santokhi momenteel mogelijkheden bekijkt, financieel rond te komen voor de maanden juli, augustus en september. Ramdin verduidelijkte, dat er extra druk op de uitgaven is, door de valreepbesluiten. “We werken er zwaar aan om salarissen en pensioenen, op tijd uit te betalen. Uiteraard zullen er nog vele maatregelen getroffen worden in de komende weken, betreffende het ge-zondmakingstraject van de financiële situatie”, aldus Ramdin. De minister van Financiën & Planning, Armand Achaibersing, kon gisteren niet aanwezig zijn, echter deden Ramdin en Brunswijk hun best de vragen gesteld voor Achaibersing zo goed mogelijk te beantwoorden. SRD 100 miljoen over uit Noodfonds Voor het bestrijden van COVID-19 werd SRD 400 miljoen aan Noodfonds door de vorige regering gereserveerd, een deel uit dit fonds, is reeds besteed. Brunswijk bevestigde, dat het nog niet duidelijk is, of alle dienstverleners en eigenaren van accommodaties die betrokken zijn bij de strijd tegen het coronavirus, uitbetaald zijn. “Volgens onze informatie is er ongeveer SRD 100 miljoen uit het noodfonds overgebleven. ,,Of ze de hotels enzovoorts hebben betaald, heb ik niet onderzocht. De minister van Financiën is niet hier, hij zou ons meer informatie kunnen geven. Er is in elk geval nog SRD 100 miljoen over”, aldus Brunswijk.