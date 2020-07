ABOP- parlementariër Edward Belfort geeft ook nota in de zaak van ex-LVV-minister Rabin Parmessar, die een VW Amarok, heeft overgekocht voor SRD 20.048,32, volgens een zogenaamde taxatie opgemaakt door de afdeling Autowerkplaats, terwijl de winkelwaarde van zo een Amarok, al gauw loopt tegen de USD 52.000. Belfort zegt, zich niet te kunnen indenken, hoe men tot zo een lage taxatiewaarde kan zijn gekomen, dan de wagen waard is en dit reden genoeg is, een onderzoek in te stellen. Volgens hem is er daarom een speciaal rechercheteam nodig om alle corrupte zaken die zich hebben afgespeeld en die zich nog afspelen voor de vorige regeringen, te onderzoeken. Op sociale media beroept Parmessar zich op een bestaande oude regeling voor gewezen ministers. Belfort zegt, dat hij zelf niets afweet van een bestaande regeling voor Surinaamse ex-ministers. Hij vindt dan ook, dat men deze regelingen, en vele andere moet schrappen, indien er werkelijk zo een regeling is. Als lid van de coalitie, doet hij hierbij daarom een beroep op de regering Santokhi, niet te schromen een diepgaand onderzoek in te stellen, niet alleen naar dit voertuig, maar zo is er ook nog een aantal voertuigen bij mensen, die sinds 2005 en 2015 afgetreden zijn, maar ook nog met beveiliging rondlopen. “Wie heeft voor al deze kosten opgedraaid, terwijl er op dit moment geen financiële middelen zijn om de salarissen uit te betalen?” vraagt Belfort zich af. Volgens hem hebben deze personen geen moreel besef, hoe ze het land hebben vernietigd. Belfort ergert zich ook aan het leegdragen van de overheidskantoren. Hij is van mening, dat er deskundigheid uit het buitenland nodig is om al deze corrupte zaken te onderzoeken, als Suriname niet over die expertise beschikt. “Amerika en Nederland hebben die hulp aangeboden laten wij die hulp accepteren”, zegt Belfort. Deze corrupte personen dienen volgens de parlementariër, alle gelden weer terug te storten. “Wij willen niet dat het volk op straat moet komen, dus ik druk deze regering op het hart, indien zij nog geloofwaardig wil overkomen bij het volk, deze corrupte zaken niet te stimuleren, maar juist te bestrijden”, aldus Belfort. “De schuldigen moeten achter slot en grendel geplaatst worden, zodat het volk uiteindelijk kan zeggen, dat het recht heeft gezegevierd”, aldus Belfort.