Minister Marie Levens, van Onderwijs, Wetenschap en Cutuur, zei gisteren in het programma “To the Point” dat het ministerie van Onderwijs niet meer nodig zal hebben voor het opstarten van de scholen, dan wat vorig jaar nodig was. Het enige dat de kosten verhoogt is volgens de minister het veiligheidsaspect. Levens wilde geen tijd aangeven wanneer de scholen weer zullen beginnen, omdat er nog veel voorbereidingswerk is om nu reeds te zeggen dat alle scholen tegelijkertijd open gaan. “Het moment dat de scholen open gaan, krijgen we een massieve activiteit van duizenden mensen op straat. Dat is niet zo handig. We moeten volgens de Covid protocollen werken en de veiligheid garanderen. Dat betekent dat we geen volle klassen meer kunnen hebben. Dus maximaal 20 leerlingen in één klas”, zei Levens. Het is dan ook de bedoeling dat de studenten in twee groepen gesplitst zullen worden, waarbij zij om en om, twee of drie dagen per week naar school gaan. De minister zei dat het een andere organisatie vergt, dan die de leerkrachten en ouders gewend zijn. Levens zei dat er niet meer leerkrachten hiervoor nodig zullen zijn. Het gaat om dezelfde leerkracht maar twee groepen op verschillende dagen. Het is dus niet zo, dat extra leerkrachten ingezet moeten worden die ook betaald moeten worden. De kosten die bijkomen zijn de kosten voor schoon water, voldoende zeep, genoeg reinigingsmiddelen voor schone toiletten en de handen en mondkapjes. Daarnaast zijn er ook enorme kosten voor ouders, leerlingen en leerkrachten, als de bussen niet rijden. Het ministerie van Onderwijs heeft vervoer maar niet voor alle kinderen. “Dat zijn de andere kosten en als je werkelijk blijft werken met afstandsonderwijs, moet je een buurtcentrum hebben met televisie als er geen tv thuis is”, zei Levens, die al bezig is met een onderzoek, naar hoeveel kinderen geen tv hebben, want voor hen moet ook nog andersoortig materiaal, ontwikkeld worden. Als kinderen maar twee of drie dagen naar school gaan, moet er volgens de minister nagegaan worden, wat er met de kinderen gedaan zal worden op de dagen dat zij thuis blijven. “We gaan weer schoolradio en schooltelevisie serieus ontwikkelen, zodat de kinderen voor die twee dagen thuis, huiswerk hebben. Voor plekken zonder elektriciteit, moet er schriftelijk materiaal ontwikkeld worden”, zei Levens. Volgens de minister is er niet één recept voor de opening van de school, omdat voor elk gebied de opening van de school, anders kan zijn. Er zijn bijvoorbeeld in het oosten en het binnenland scholen die nog gesloten zijn, achterstanden in het onderwijs. “We hebben het luchtruim nodig. Zo wordt het moeilijk met gemak, de school te openen. We moeten een bepaald speciaal curriculum ontwikkelen, zodat de achterstand niet te groot is” zei Levens. Waarschijnlijk zullen niet alle scholen tegelijk opengaan, maar geleidelijk. De minister zei dat zij nog met de vakbonden moet spreken over de opening van de scholen.