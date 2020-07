Procureur-Generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, heeft op maandag 20 juli, een hernieuwde vordering aan De Nationale Assemblee (DNA) doen toekomen, om de gewezen minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, wederom in staat van beschuldiging te stellen. Volgens de PG zijn de redenen van afwijzing van de eerste vordering, niet ter kennis gebracht van hem en heeft hij via de media, het besluit vernomen. “De hernieuwde vordering zal het mogelijk maken om de strafzaak tot klaarheid te brengen middels een gerechtelijk vooronderzoek”, aldus de PG. De advocaat Hugo Essed, is niet te spreken over het feit dat de toenmalige parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, de PG niet heeft ingelicht over de afwijzing van de vordering. “De toenmalige coalitie is zo onbehoorlijk geweest, om de afwijzing aan de PG mede te delen. De inhoud van de eerste aanklacht was voor mij geen twijfel, dat er een nieuw verzoek zou komen”, zegt Essed tegenover de media. Hij hoopt niet dat het parlement wederom de fout maakt, om de zaak strafrechtelijk te gaan beoordelen. Essed benadrukt, dat hij de hernieuwde vordering niet heeft gelezen. “Indien er sprake is van nieuwe feiten, dan is er sowieso geen vuiltje aan de lucht. Indien er geen sprake is van nieuwe feiten, dan nog ben ik van mening, dat de PG ter allen tijde, dat zelfde oude verzoek opnieuw kan doen”, aldus Essed. Volgens Essed betekent de afwijzing door de toenmalige coalitie in eerste instantie niet, dat ze amnestie hebben gegeven. Ook benadrukt Essed, dat de afwijzing niet betekent, dat het besluit van de PG om te vervolgen, is vervallen. “Het eerste besluit om geen toestemming te geven, heeft nul rechtsgevolgen. Dus het zou altijd opnieuw gedaan kunnen worden. Het zal mij ten zeerste verbazen als de uitslag is: ‘we gaan niet vervolgen’”, benadrukt Essed. De voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, bevestigt, dat het huidig parlement de zaak inhoudelijk zal onderzoeken, alvorens het een besluit neemt de vordering op de agenda plaatsen voor behandeling. “Op basis van de inhoud zullen we een besluit nemen”, zegt Bee.