Zijn we het COVID-19 coronavirus in dit land aan het tarten? Die vraag kan nu zeker gesteld worden als we alleen maar kijken hoeveel besmette personen in de afgelopen weken na de gehouden algemene verkiezingen, erbij zijn gekomen. We hebben nu meer dan 1000 COVID-19 positief besmette personen geregistreerd, waarvan 381 actieve gevallen, en 627 personen die positief waren gediagnosticeerd, zijn genezen verklaard. 21 personen zijn ten gevolge van het COVID-19 coronavirus overleden. We zouden naar aanleiding van deze cijfers als bevolking toch een heel stuk voorzichtiger moeten worden en ons aan de voorgeschreven regels moeten houden die onder meer inhouden: het regelmatig goed wassen van de handen, het gezicht deels bedekken met een mond- en neusmasker, het in acht nemen van 2 meter ten opzichte van elkaar op plekken waar meerdere personen samen komen, bijvoorbeeld in de supermarkt, en indien het niet echt nodig is naar buiten te gaan, liever thuis blijven. Maar we zien momenteel overduidelijk, dat veel landgenoten deze gevaarlijke virusaandoening die pandemische vormen heeft aangenomen en wereldwijd al honderdduizenden het leven heeft gekost, openlijk tarten. Nog veel te veel personen hebben in het openbaar geen mond- en neusmasker op, of laten die onder de kin hangen. Het meest stuitende wat wij hebben geconstateerd, zijn de samenscholingen zonder gezichtsbescherming voor winkels en supermarkten, waar rijkelijk alcohol wordt geconsumeerd en men de social distancing helemaal niet meer in acht neemt. Hoe willen we dan de verspreiding van het COVID-19 coronavirus adequaat bestrijden en voorkomen dat de verspreiding geen grotere vormen aanneemt? Ook de lockdown die van 22.00 uur tot 05.00 uur nog steeds van kracht is, wordt op grove wijze en op vele plaatsen geschonden en de politie treedt nog maar nauwelijks of helemaal niet op. Barbequestands zijn op bepaalde plekken om 22.00 uur nog steeds open en men rijdt ook na dit tijdstip nog over de Wijdenboschbrug. Als we geen strenge controle uitoefenen tijdens de lockdown, zal men weer gaan feesten en kan net zo goed de social distancing van 2 meter, gelijk overboord gezet worden. We beseffen allemaal dat de overheid zeer krap bij kas is en dat het een zware opgave is de gemeenschap tegen een grote uitbraak van het coronavirus te beschermen. Maar hoe weinig geld er ook is, de bescherming tegen dit gevaarlijke en in bepaalde gevallen dodelijke virus, mag geen moment verslappen. Ook de voorlichting vanwege de overheid moet op peil blijven en dagelijks plaatsvinden. Gewoon de stand van het aantal COVID-19 slachtoffers dagelijks via het internet of de media bekendmaken, is zeker onvoldoende. De bevolking wenst goed en eerlijk ingelicht te worden. We willen namelijk allemaal weten, of er sprake is van een ernstige verslechtering, of dat de zaak redelijk onder controle is. Het nieuwe COVID-19 Managementteam dient ook steeds te benadrukken, dat de afgekondigde maatregelen tegen dit virus, stript nageleefd dienen te worden. Ook moet erop gewezen worden, dat slechts door volledige medewerking vanuit de gemeenschap en het zich volledig houden aan de beschermende maatregelen, het virus uiteindelijk onder controle zal kunnen worden gebracht. Zoals men zich momenteel in het openbaar gedraagt, is levensgevaarlijk en zal het aantal besmettingen slechts verder doen stijgen.