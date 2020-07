De regering Bouterse heeft in december 2019, USD 1.4 miljoen voor de aanschaf van een Russische helikopter betaald. Volgens de factuur was het bedrag van USD 1.150.000 voor de ‘Payment of the positioning, depositioning of helicopter to Suriname’. Daarnaast moest de staat USD 240.000 betalen in december 2019 voor de maandelijkse lease van de helikopter. Het totaalbedrag dat in december werd betaald, kwam daardoor op USD 1.390. 000. Opmerkelijk was dat op de factuur het bedrag van USD 1.390.000, was vermeld, maar op de bankovermakingen stond er afgerond USD1.4 miljoen. Er was toen geen duidelijkheid, waar die USD 10.000 naar toe is gegaan. We zijn inmiddels in de 7de maand van het jaar, sinds de aanschaf in december en de overheid zal dus minimaal zes keer USD 240.000 hebben moeten neertellen voor deze helikopter. Dat betekent, dat de regering al minimaal USD 1.440.000 heeft moeten betalen aan lease. Naar wij vernemen, is er in de afgelopen maanden een betalingsachterstand ontstaan die tot gevolg heeft gehad, dat de Russische helikopter afgelopen weekend werd opgehaald door een enorm vrachtvliegtuig, dat vanuit de Verenigde Staten vloog. Naar verluidt werd deze helikopter overwegend ingezet voor het vervoeren van pakketten naar het binnenland, in verband met de NDP- propaganda voor de verkiezingen. Zulks hebben wij toen vernomen uit kringen zeer bekend met de luchtvaart in ons land. De Russische helikopter stond toen op een airstrip te Afobakka en vanuit deze airstrip werd er gevlogen naar het binnenland met pakketten. Dit vermoeden werd bevestigd toen er ook foto’s op sociale media werden verspreid van de ex-NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa, waarbij zij een selfie plaatste in een NDP T-shirt in de helikopter met een grote voorraad aan basisgoederen. De NDP liet met deze actie duidelijk blijken, dat zij staatsmiddelen heeft misbruikt voor haar propaganda.