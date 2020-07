STAATSKAS IS LEEG Op de overheid is er een enorme druk ontstaan wegens de betalingen van rente en aflossingen op buitenlandse schulden. De officiële staatsschuld volgens het Bureau voor de Staatsschuld, bedraagt thans SRD 27 miljard. Een enorm bedrag waar je spontaan de koude rillingen van krijgt. De nieuwe president Chan Santokhi, heeft de ontstane situatie duidelijk aangegeven in zijn inaugurele rede. De president was duidelijk, toen hij zei dat wij nu een lege staatskas, torenhoge schulden en verzwakte en uitgeholde instituten hebben. Ook de econoom en oud-bankier Jim Bousaid, heeft tegenover journalisten bevestigd, dat Suriname er volgens hem, nu niet onderuit komt, voor steun naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te gaan. ‘’Zo kunnen we de toegang tot internationale markt en donoren verbeteren’’, aldus Bousaid. Ook zal de huidige regering een geloofwaardig hervormingsplan op moeten stellen. “De deviezeninkomsten van het land nemen namelijk af en daardoor ook de aflossingscapaciteit. Door het wanbeleid is Suriname erg verarmd”, zegt Bousaid. Santokhi heeft het goed gezien, toen hij zei dat ons land financieel failliet is. De uitbetaling van overheidssalarissen en vakantiegelden is niet gegarandeerd en zal voor de nieuwe regering een toverklus worden, want de Staatskas is namelijk leeg. Dit werd al overduidelijk toen Suriname onlangs en wel op 30 juni, een aflossingsdeel van 15 miljoen US-dollar en een rentedeel van 8 miljoen US-dollar moest opbrengen, wat niet kon worden betaald vanwege het slechte financiële beleid van de regering Bouterse. Suriname was op de voormelde datum, niet in staat het bedrag van USD23 miljoen te betalen voor de eerste halfjaarlijkse aflossing. Daarom heeft de regering de obligatiehouders om een herschikking van het aflossingsschema gevraagd. Vorige week kreeg Suriname toestemming van de Global Bondholder Services Corporation, op zijn verzoek van uitstel van betalingen voor de lening van USD 125 miljoen die was ingezet voor de achterstallige betaling aan Alcoa, zodat Suriname in het bezit kon komen van de Afobaka-stuwdam. Omdat Suriname niet kon voldoen aan deze betalingsverplichting, werd er een voorstel opgeworpen bestemd voor de belanghebbenden van de aankomende regering, waarbij er gevraagd werd om herschikking van de obligatielening die voor de duur van drie jaar was afgesloten. De herschikking van deze lening heeft tot gevolg gehad, dat ons land een kredietwaardigheid heeft gekregen van Default van gerenommeerde ratingsbureaus. Deze ontwikkeling moet als zeer triest worden aangemerkt en zal weer bijgesteld kunnen worden, maar daarvoor gaat de regering onder leiding van president Santokhi de komende periode hard en effectief moeten werken.